A nyugat történelmi fordulópontokon megy keresztül: jóllehet, a nyugati demokráciák úrrá lettek a sokszínűség problémáján, ugyanakkor társadalmaink látszólag a sokféleség megőrzése érdekében egyre inkább elveszítik egységüket. Egyúttal a világ is fordulóponthoz érkezett. Napjainkban mélyreható globális konfliktusoknak és hatalmi eltolódásoknak lehetünk tanúi. Új korszak köszöntött be, amelyet a népességnövekedés, az erőforráshiány, a migrációs mozgások, a hatalmi harcok és az identitáskonfliktusok következményei jellemeznek. Euroatlanti civilizációnk nagyobb kihívás előtt áll, mint valaha – nyomás alatt áll, hogy érvényesüljön és fenntartsa kohézióját. Vezethet mindez harmadik világháborúhoz?

Ludger Kühnhardt szerint a harmadik világháború kapujában állunk

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A geopolitikai viszonyok alakulása a magyarok számára is releváns – mondta el Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója az MCC előadásán, hozzáfűzve, hogy amikor az előadást tervezték, még nem sejtették, hogy ilyen nagy változások lesznek, de most Németországban is a változás szelét lehet érezni. – Donald Trump lett az amerikai elnök, aki békepárti, gender- és migrációellenes. Így a magyar félnek van most egy jó partnere, egy olyan amerikai vezetéssel, amely hasonló célokat támogat. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy múlt héten volt az Európai Politikai Közösség és az Európa Tanács informális csúcstalálkozója Budapesten, ahol kiderült, hogy Magyarország súlya és befolyása növekedett, amit most próbálunk pozitívra fordítani – mondta el Bauer Bence a jelenlegi helyzetet elemezve.

A harmadik világháború kapujában?

Európának a következő években, évtizedekben szembe kell néznie olyan meghatározó problémákkal és kérdésekkel, mint Oroszország, az Egyesült Államok és a feltörekvő és egységgé kovácsolódó Dél. Ludger Kühnhardt, Németország egyik legelismertebb politológusa és publicistája szerint az Európai Uniónak minél hamarabb tisztáznia kell, hogyan viszonyul ezekhez a hatalmakhoz, miként kezeli azokat, valamint saját belső folyamatait, melyek egyik sarkalatos pontja az EU vezetése. A politológus úgy látja, a harmadik világháború kapujában állunk, a világ jelenleg egy dinamikus hatalmi átrendeződés színtere.