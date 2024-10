Ahogyan már korábban is megírtuk, egész évben ünnepel az Alba Regia Táncegyüttes, hiszen a 75 éves jubileumához érkezett, ami okot ad az ünneplésre. Az ünnepi programsorozat egyik izgalmas eseménye volt október 5-én, szombaton 17 órától a Folkrokon című, különleges családi táncbemutató, majd az ezt követő Szóbeszéd c. beszélgetőműsor és kocsmakvíz amit a Malom utcai Táncházban tartottak, kimondottan nagy sikerrel! Majoros Róbert művészeti vezetőt, a Folkrokon műsor után, de a Szóbeszéd c. produkció előtt sikerült megszólítani, és bár nagy rohanásban volt, hiszen mindegyik műsorban szerepelt, a gyors átöltözés közben, örömmel foglalta össze a nap eseményeit. – Január óta, számtalan produkciót és új programot hoztunk létre, amivel próbáljuk folyamatosan elérni a közönségünket. Ezek között sok olyan elem is van amivel eddig még nem próbálkoztunk, ilyen például a hamarosan kezdődő beszélgetős műsor.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A Folkrokon Az Alba Regia Táncegyüttes családi programja ahol ehetőséget kaptak az együtteshez kötődő szülők, hogy gyermekeikkel álljanak egy színpadon. És hogy kik is ők, nos ahogy a táncház oldalán is olvashattuk: A Majorosék, Trenkáék, Simonék, Rákosáék, Martonék, Lopejszkiék, Királyék–Polgárék, Zemancsekék–Bókáék, Flochék–Juhászék, Laczkóék–Kneifelék, Kenyérék–Gergelyék, Kocsorék–Cseke-Nagyék, Limpárék–Horváthék lánya, fia, apja, anyja. A Szóbeszéd IV. pedig már inkább a szövegelésről mint sem a táncról szólt, vagy mégsem? – 75 év után az Alba Regia Táncegyüttesnél sem maradhatnak el a sztorizgatások, a pletykák tisztázása. A Szóbeszéd című beszélgetőműsor és az azt követő kvízjáték kiváló alkalom arra, hogy különböző generációk táncosai, zenészei, az együtteshez kötődő régi ismerősök találkozzanak, kötetlenül beszélgessenek egymással és a két műsorvezetővel, Juhász Zsófia elnökkel és Majoros Róbert művészeti vezetővel. Végül pedig, az est zárásaként helyszínen alakuló csoportok az Alba Regia Táncegyüttes történetével és a néptánccal kapcsolatos kérdések megválaszolásával bizonyíthatták, hogy mindent tudnak a 75 éves táncegyüttes életéről!