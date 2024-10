A Gárdonyi Géza Művelődési Ház ismét megtelt élettel, gyermeki kacaj átjárta a tereit, miközben az intézmény igazgatónője és munkatársai szívélyesen fogadták az érkező családokat a Népi Játék Napján.

Mosoly ült ki az arcokra a Népi Játék Napján a Gárdonyiban.

Fotó: Fehér Gábor

Szilvási-Grund Helga örömmel beszélt a FEOL-nak erről a különleges eseményről. Kiemelte, a program célja hogy ezen a napon minél több gyermek és család játsszon népi játékokat, hangsúlyozva ezzel a hagyományok sokszínűségét és azok közösségépítő szerepét. Mint mondta, a családi rendezvény keretében nemcsak játszhattak a gyerekek a Fanyűvők Játszóház népi fajátékaival – ahol a felnőtteknek kedvezve az rejtélyes ördöglakat is előkerült –, de táncoltak is, sőt, a kézműves foglalkozásokon ki lehetett próbálni a csuhézást, nemezelést is.

