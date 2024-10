Szibériában

Fotó: Simek István gyűjteményéből

– Hasonlóképpen regénybe illő a vonatrablás története is, amely egy másik csernyei családhoz fűződik. Mi történt akkor?

– Cseplák János 1910-ben evangélikus tanítóként került a faluba, de jött a háború, bevonult ő is. Az első naptól az utolsóig szolgált, hadnagyi rendfokozatig küzdötte fel magát. Vácott állomásoztak 1918 novemberében, amikor egy nap riadót fújtak a laktanyában. Mi volt az ok? Közölték velük, katonai segítségre van szükség, mert telefonáltak az érsekújvári vasútállomásról, hogy egy Illava nevű városban – a Nagy Háború idején ott vár és várbörtön volt – kitörtek a fegyencek, birtokba vettek egy vonatszerelvényt és közelednek Váchoz. Állítólag azt tervezték, hogy kiszabadítják a váci rabokat és együtt kifosztják Budapestet. Cseplák János a katonáival a lefegyverzésükben vett részt. Az alakulatát úgy hívták, hogy „reflektorosok”: kevesen tudják, hogy ilyen feladattal is küzdöttek magyar katonák a világháborúban. Bevilágították az érkező szerelvényt, a rabok kilőttek a vonatból, tűzpárbaj alakult ki, sokan meghaltak. Cseplák Jánosnak, mint rangidős tisztnek az volt a feladata, hogy a körülbelül kétszáz életben maradt foglyot bekísérje a váci börtönbe és átadja őket a börtönparancsnokságnak. A történtek után a váci börtön parancsnoka gyakran meglátogatta Cseplák Jánost Bakonycsernyén, baráti kapcsolatot tartottak fent egymással.

– Egy másik híres bakonycsernyei katona a második világháború idején vadászrepülőként szolgált a legendás Puma században. Róla mit sikerült kiderítenie? Én egy kicsit utána néztem a történetének és annyit olvastam róla, hogy tizennégy légi győzelmet aratott.

– Lehetett az húsz is… Akkoriban az volt a táncrend, hogy bizonyítani kellett a lelövéseket, és a háború utolsó szakaszában már nem lehetett pontosan adminisztrálni a légi győzelmeket. A vadászok harc közben Munkácstól folyamatosan települtek nyugat felé, a németországi Passaunál égették el az utolsó repülőgépeiket, hogy azok ne kerülhessenek ellenséges kézbe. Kálmán Pista – Pubinak becézték – édesapja kántortanító volt, a fiú nagyon jól síelt. A budapesti mezőgazdasági iskolába, gazdatisztképzőbe jártak Dezső öccsével, és akkoriban a Sváb hegyen laktak. Abban az időben minden évben leesett minimum 30-40 centiméternyi hó és ők mindenkit legyőztek síugrásban, futásban, lesiklásban, nagy hírnevet szereztek maguknak és az iskolájuknak. István lett a leghíresebb a családban, aki nem volt hivatásos katona, mégis nagyon sikeres pilóta vált belőle. Sajnos a háború végén menekülnie kellett, majd miután hazatért, a kommunisták bebörtönözték. Lepedőket kötöztek össze, úgy ereszkedtek le az ÁVH börtönének ablakából. Hazaszökött Bakonycsernyére, és a sógora tanyáján bújt el. A sógor aztán megrakott egy szekeret szénával, a Kálmán Pubit alája fektette és elvitte az osztrák határhoz. István Ausztriából Olaszországba, Chilébe, onnan Kanadába majd az Egyesült Államokba jutott, ott élt egészen haláláig. Van róla is egy fényképem, amikor még boldogok voltak a hatvanas évek közepén. De aztán a fia, akire mindig nagy büszkeséggel tekintett, 1970-ben, 18 évesen meghalt vérrákban, és ez lelkilek teljesen összetörte. Kálmán István 1995-ben halt meg, bakonycsernyei szülőházán, 2008-ban felavattunk egy emléktáblát a tiszteletére.