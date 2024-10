November 5-én tartja A „demokratikus csendőrség”: A kék ÁVO című kötet bemutatóját a szerző, Polgár Péter Antal. Délután ötkor kezdődik a különleges töriest a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében.

– Mintegy másfél évtizedes kutatómunka gyümölcse a most közreadott kötet. Persze a téma iránti érdeklődésem ennél sokkal régebbi, mondhatjuk, hogy legalább ötvenéves. Anno talán engem is a dolgot körüllengő egyfajta titkolózás, valamiféle „misztikum” ragadott meg, vonzott, nem csak a tudásszomj. Akár ez, akár az történt, mindenesetre utána olvasni, aztán egyre inkább célirányosan kutatni kezdtem, s ennek a „szinopszisa” A „demokratikus csendőrség”: a kék ávó című kissé vaskos, történeti vázlat. Szinte hallom: jó, de annyian írtak már az ÁVH-ról, annyiféle publikáció, film, szépirodalmi mű látott már napvilágot, lehet-e még valami újat mondani?

Aki elolvassa, amit írtam, minden bizonnyal igennel fog válaszolni a kérdésre. Szemléletében, a megfogalmazásban és ami a lényeg, egyes ténymegállapításaiban mindenképpen tartalmaz olyat, amit eddig más nem közölt, és ez, nem utolsó sorban, igaz a könyv képanyagára is. Azt hiszem, a kötet második alcíme, azaz az időbehatárolás, az 1950–1975, pedig önmagában is figyelemfelhívó, s mi több, egyesek számára akár provokatív is lehet. Lehet velem vitatkozni, sőt, kell is, és lehet egyet nem érteni a megállapításaimmal, ha mindezt emberi hangon fogalmazza meg az „opponens”, de persze egyetérteni sem tilos. – fogalmazott a szerző, aki csak a következő részletet árulta el a könyvről:

– A biológiából ismert „Minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár” analógiájára azt mondom, hogy minden „kék ávós” katona ÁVH-s, majd BM-es, de nem minden ÁVH-s/BM-es „kék ávós”. Hogy miért, az kiderül a könyvből. –hangzott a titokzatos ízelítő.