Megnyílt a Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör éves kiállítása a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Házban. A Dunántúli gyűjtők anyagaiból rendezett bélyegkiállításon nemcsak szebbnél szebb bélyegeket csodálhatunk meg, a megnyitón az érdeklődők betekintést nyerhettek a viaszpecsét készítésébe és használatába is. Mint ahogyan arról a megnyitón Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője is beszélt, a bélyegek elődjei a pecsétek voltak, amelyek jelezték, hogy a küldemény továbbításának díját már kifizették. A pecsétbe rendszerint egy-egy település címerét nyomták, erről már Szászi József, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság tagja beszélt a Fejér megyei települések címerei című előadásában, melyből az is kiderült, honnét kapták nevüket a Fejér vármegyei települések.