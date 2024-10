Székesfehérvár Fő utcáján van egy kapualj, melyben leginkább egy könyvárust és annak portékáit lehet látni. A márvánnyal burkolt, árkádokkal védett hely falaira rögzített vitrinekben most olyan alkotások találhatók, melyek a 20. születésnapját ünneplő LÁRKE múltjára és munkájára emlékeztet.

Csukd be a szemed! Látod? Látod azt a világot?/Többen élünk ott, hova fáklya fényt sosem dobott! Horváth Nikoletta: Világom című versét választotta egyfajta mottóul a LÁRKE, vagyis a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete. Az idén 20 éves civil szervezetet 2003-ban alapították, a látássérült emberek társadalmi befogadásáért, egyenlő esélyeinek megteremtéséért. Elsősorban érdekvédelmi, közösségfejlesztő, szemléletformáló munkát végez, egymást kölcsönösen segítő, aktív közösség összefogásával, a Közép-dunántúli régióban, vagyis Fejér, Veszprém, Komárom-Esztergom megyében.

A LÁRKE mindig közösségben gondolkodik, így a 20. születésnapi kiálltást is a Tarsoly Ifjúságért Egyesülettel közösen tartotta és nyitotta meg a Márványterem vitrinjeiben. A két egyesület új megállapodási szerződést is kötött. A megnyitó dátuma nem véletlen, hiszen apropóját a fehérbot október 15-i világnapja adja

– Mi eddig is együttműködésben álltunk a Tarsoly Ifjúságért Egyesülettel, ám mivel annak új elnöke van, Barna Éva személyében, ezért új megállapodást kötünk a civil szervezettel. Az elmúlt időszakban a Tarsoly a szokásosnál is aktívabban vett részt a mi programjainkban, és szeretnénk a jövőben is minél több szemléltető programot tartani közösen, vagy akár egymás eseményein is részt venni. –mondta a LÁRKE elnöke, Németh Éva.

Közben már gyülekeztek a Felsővárosi Általános Iskola tanulói, hogy műsort adjanak a kiállításmegnyitón.

– Sipos András, korábbi vezető leköszönt az elnöki tisztjéről. Kiválóan végezte a feladatát, így vérzik a szívünk, hogy már nem vállalja tovább ezt a feladatot, ám emiatt muszáj volt választani valakit a helyére. Természetesen az együttműködéseket folytatjuk, így látogatást tettünk a megyei Levéltárban, a Vörösmarty Mihály Könyvtárban és folytatjuk a sort, novemberben például Cser-Palkovics András polgármester fogad majd minket. Szóval hajtunk tovább, és nagyon fontosak ezek az érzékenyítő közelítések, megfogalmazások, körültekintések. Sokan, akik egészségesek nem is tudják, hogy milyen nem egészségesnek lenni, egészen addig, míg esetleg meg nem történik a baj. Tudjuk, hogy akár a mozgássérültek, akár az értelmi fogyatékosok, akár a látássérültek között sokan nem ezekkel a gondokkal születtek, hanem olyanná váltak. Megtörténhet bármikor, hogy egy baleset, vagy bármi más miatt ezeknek a segítő szervezetek vonzáskörzetébe kerül valaki. Az ifjaknak is fontos látni, hogy nem minden úgy van, ahogy ők gondolják. –fogalmazott a vitrinkiállítás megnyitóján Barna Éva, a Tarsoly új elnöke.