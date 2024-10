A Sárbogárdi Múzeum Egyesület idei programjainak újabb állomásához érkezett! Október 1-jén este 18 órakor újra érdekes előadás részesei lehettek azok, akik ellátogattak az "Egy iskola születése - avagy a Kozma iskola létrejötte" címmel, Jákob Zoltán tolmácsolásában tartott előadásra.

A legendás Kozma Iskola, régi valóságában.

Fotó: A múzeumtól

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület elnöke Novák Kovács Zsolt volt már vendége podcast csatornánknak is, és ott is megismerhették már a hallgatók az egyesületet ami 2008 óta tevékenykedik Sárbogárdon. Fő célkitűzésük, hogy a városnak legyen önálló múzeuma, kiállítóhelye. Ez megvalósult, hiszen 2022 tavaszán megnyílhatott a régi könyvtár épületében az egyelőre név nélküli bemutatóhely, ahol minden érdeklődő megismerkedhet a település és környékének múltjával, jelenével és talán jövőjével is! Egy múzeumhoz azonban nem csak tárgyakra van szükség a kiállítóhely mellett, hanem aktív közösségre is, amely ezt a múzeumot magáénak érzi, gyarapítja, fejleszti, életben tartja. Illetve kiváló programokra, mint amilyen a legutóbbi előadás is volt! Jákob Zoltán a település egyik épített értékéről és örökségéről, a sokak által csak Kozma Iskola néven ismert épületről, intézményről annak történetéről, épüléséről, és éppen aktuális állapotáról tartott érdekes előadást. A református közösség által alapított és épített iskola hosszú és néha kimondottan izgalmas története mellett, az 1800-as évek környékéről kezdve a város gyarapodása, a két városrész Tinód és Bogárd küzdelme vagy éppen kiegyezése, a tanítók és tanítónők sora, akik hozzátettek a város életéhez, illetve a mecénások és támogatók sora is előkerült. Az egyesület elnöke kiemelte, az előadást újabb programok követik majd, és a jövőben is terveznek számtalan programot, amivel gazdagíthatják a város egyre színesebb kulturális életét. Jákob Zoltán, az előadás végén a kérdésekre is megpróbált válaszolni, és jó érzés volt megtapasztalni, sokan érintve voltak diákként vagy éppen pedagógusként is az előadás témáját adó, régi iskola kapcsán, ami ma ugyan inkább modern üzleteknek ad helyet, de egy időben a város jövőjét és fejlődését jelentette.