A pesti magángyűjtő, Sárosi István gyakran látott vendég Székesfehérváron, főként a palotavárosi bibliotéka ad teret kiállításainak. Ezúttal is újabb „gyöngyszemmel" érkezett a Tolnai utca 30-as szám alá, de valljuk be, van miből válogatnia – hiszen saját bevallása szerint is –, a közel két évtized alatt mintegy 65 ezres darabszámú kollekcióval büszkélkedhet.

A tárlat olyan különleges állatokat is bemutat, melyek távoli országokban élnek.

Jó hír: a napokban pedig be is rendezte legújabb, az „Emlősállatok a világ körül" kiállítását Palotaváros kedvenc könyvtárában, mely olyan különleges állatokat is bemutat, melyek távoli országokban élnek.

Volt miből válogatnia a pesti magángyűjtőnek.

Kalincsákné Molnár Zsuzsanna tagkönyvtárvezető a FEOL-nak hozzátette, a kiállítást szakkönyvekkel egészítették ki, ahol további érdekes információkat is megtudhatnak az olvasók. Kiemelte: – Ezt a programot az Országos Könyvtári Napok keretében szervezzük, de természetesen az érdeklődők tovább is élvezhetik a színes látványt, egészen október 31-ig. Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt ajánljuk ezt a különleges gyűjteményt!