Aki ma gyermeket nevel, annak tulajdonképpen egy új emberrel van dolga. Egy olyan emberrel, aki merőben különbözik az előző generációktól, sőt, koroktól. A legújabb generációk már a digitális világ szülöttei, s az ehhez kapcsolódó eszközök, mint az okostelefon, tablet és társaik, elválaszthatatlan részei a gyermekek életének. Jóllehet, sok szülő próbálkozik azzal, hogy teljes mértékben eltiltja gyermekét a telefonhasználattól, internettől, ez az út nem vezet sok jóra – mondta el Fegyverneki Gergő, módszertani tréner, digitálispedagógia-szakértő, középiskolai tanár kedd esti előadásán az MCC Székesfehérvári Képzési Központjában, ahol arról is beszélt, milyen elképesztő mértékben találkoznak a gyerekek felnőtt tartalmakkal az interneten. A szakember szerint a digitális eszközök megfelelő használatára kell megtanítani a gyerekeket, aminek elengedhetetlen része a digitális kultúra tanítása.

A digitális világban felnőtt tartalmakhoz is hozzájuthatnak a gyerekek – komoly veszélyekre figyelmeztet a szakember

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A digitális világ a függőségek melegágya

A felnőttek már jól tudják, mi mindent rejt az internet, egy mindenre kíváncsi kiskamasz azonban nincs tisztában mindezzel. Magyarországon eddig idén közel négyezer olyan fotót jelentettek az internetes oldalak moderátorainak, amelyek kiskorúakat ábrázolnak kiszolgáltatott helyzetben. Mert hogy ahogy a felnőttek, úgy a gyerekek sem elsődlegesen tanulásra használják az internetet, hanem a kíváncsiságuk kielégítésére. Ennek komoly következményei közt szerepel, hogy növekszik a folyamatos impulzus iránti igény, amely aztán különböző függőségekhez, például játék-, TikTok-, vagy pornófüggőséghez vezet. Az egyik legsúlyosabb következmény viszont az, hogy a gyerekek mindenféle akadály nélkül juthatnak hozzá felnőtt tartalmakhoz, amelyek hatására mentális és személyiségbeli változások is megjelenthetnek náluk. Mindezekre Fegyverneki Gergő példákat is felsorolt, s volt is miből merítenie, mivel számtalan gyermekkel dolgozott már együtt mint pedagógus. És ne legyenek senkinek sem illúziói, sajnos a mai tinédzserek többsége nem a biológia órán és nem is a szülői felvilágosítás során találkozik először a szexualitás témájával.