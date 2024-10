Podcast stúdiónk és Bokányi Zsolt vendége Nagy Richárd, Alap-Alsószentiváni Református Missziói Egyházközség lelkipásztora. Már jócskán felnőtt volt, amikor elhívást kapott a lelkipásztori szolgálatra a korábban ingatlankezelőként is dolgozó Nagy Richárd aki hét közben az irodai asztala mögött, hétvégente pedig az egyetemi padban ült – vagy éppen egy dobfelszerelés mögött, lévén, hogy tehetséges zenész is. Aztán az íróasztalt szószékre, a dobütőt palástra cserélte, és immáron tíz éve szolgál gyülekezetében. Beszélgettünk a megtérésről, az életéről, családjáról, a zenei pályáról, és kiderül az is, hogyan került a dobos kezébe gitár, és hogyan dicsőíti vele Istent, amikor csak teheti?