A hivatalos megnyitót követően, vetítés vette kezdetét, aminek kapcsán Ugrits Margit életének pillanatait mutatták be, a szép számmal jelen lévő közönségnek, amit néha kedves mosolyok, néha pedig könnyek kíséretében néztek végig az érdeklődők. A vetítés alkalmával, sok érdekes információ is elhangzott szeretett Margit nénivel kapcsolatban: – Ugrits Margit a megyében és országosan is elismert könyvtáros volt. Elsők között csatlakozott a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér megyei szervezethez, aminek 1968-tól tagja maradt haláláig, s munkáját mindvégig tevékenyen segítette. Számos, rangos író-olvasó találkozót szervezett, vetélkedőket és klubokat hozott létre, helyt adott országos vetélkedőknek – például: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben –, ahol az ő jól felkészített olvasói kiemelkedően teljesítettek. Jó kapcsolatot alakított ki a társintézményekkel, gazdálkodó szervekkel. Végig kísérte egy óvodáscsoport fejlődését az egyetemi, főiskolai felvételig, dokumentálva a folyamatos könyvtárhasználat hatását, előnyeit.

A művelődési ház vezetője köszöntötte a közönséget az emlékezésen!

Fotó: Bokányi Zsolt

A vetítést követően, pályatársai, családtagjai, tisztelői emlékeztek meg néhány szóban a könyvtárosról, majd az intézmény vezetőjének buzdítására, a közönség soraiban is voltak olyanok, aki szívesen osztottak meg néhány kedves pillanatot vagy szép emléket, amit átéltek Margit néni kapcsán. A teremben egy asztalon, Margit nénivel kapcsolatos kedves emlékek is kiállításra kerültek, amihez talán a jelenlévők is találtak kötődést.

Emlékek asztala

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A színháztermi alkalom után, a közösségi ház előterében található emléktábla avatás zajlott le, ami méltó emlékként hordozza majd, és emlékezteti az utókor szereplőit, élt egyszer egy könyvtáros Csákváron, aki egész életében a helyi könyvtárért és a olvasókért dolgozott, azokért akiket annyira szeretett és akik annyira szerették!