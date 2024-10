Az országos szemlét ismét a Matolcsi Miklós Kulturális Egyesület szervezte, a helyszín pedig a korábbi Szabadművelődés Háza (ma SZKKK központi épület) helyett már másodszor volt az Öreghegyi Közösségi Ház. Ide is szép számmal érkezett közönség, és fellépő csoportból sem volt hiány a szombat reggeltől vasárnap estig tartó eseményen. Az egyesület elnökétől, Bartyik Gábortól megtudtam, hogy az idei huszonhárom jelentkező rekordnak számít, hiszen korábban legfeljebb húszan, huszonegyen szerettek volna fellépni.

Végül tizennégy csoportot válogattak be a versenyprogramba, amelyben a hét székesfehérvári résztvevő (Szabad Színház, Péntek 3 Tejátrum, Prospero Színkör, Örökség Csoport, Fehér Vár Waldorf Színjátszókör, Szignum Műhely, István Színkör) ugyancsak rekordnak számít. A visszatérők mellett új szereplő is volt, méghozzá az István Színkör, amely a Szent István Technikum színjátszóiból áll.

A program összességében színvonalasnak bizonyult, a szervezők jó visszajelzéseket kaptak a közönségtől. Az előadásokat ezúttal két tagú zsűri értékelte, amelyben Perczel Enikő dramaturg mellett a PHWI csoport rendezője, Kiss Péter foglalt helyet. Velük most is minden előadásról szakmai beszélgetést lehetett folytatni meghatározott időpontokban.

A vasárnap esti díjkiosztó alapján a XII. Paál István Fesztivál díjazottjai a következők: első lett a BarbekYou Diákcsoport a „Tiszazug” című előadással, a második a KB35 Társulat „Készülj fel!” című darabja, a harmadik pedig a Fehér Vár Waldorf Színjátszó Csoport a „Zuhanás közben” című előadással. A legjobb rendezői és alkotói munkáért járó Tóth László-díjat a székesfehérvári Somos Ákos kapta a „Feszített víz” című darabért (amelyet ő maga írt). A legjobb női alakításért Börcsök Enikő-díjjal jutalmazták Parrag Dórát szintén Székesfehérvárról, a legjobb férfi alakítás Matolcsi Miklós-díja Pencz Balázshoz került. A Boldizsár Péter-díj, a zsűri különdíja a Kód Teátrum „Indián” című előadásáért járt, a PIF-különdíjat a legígéretesebb fiatal előadónak pedig Németh Áron Roland vehette át az ugyancsak helyi Szignum Műhelyből.