Zichy Pálnak a szépapja volt a híres zongoraművész

– A kilencvenes évek közepén voltam gyerek, ezért szerencsére az én generációmat a kommunista elnyomás már nem érintette – emlékezett Zichy Pál. – Egy régi emlék jut eszembe. Amikor leírtam fonetikusan, hogy „Zicsi”, a nagymamám kijavított, megmutatta, miként kell helyesen leírni a családunk nevét. Aztán azt is elmondta, hogy ez egy grófi család. Büszke voltam erre, később elsütöttem egy lánynak is, akinek udvaroltam: igaz, nem vált be a párkeresésnél, de emlékként megmaradt. Idővel aztán nagyon sok családi történetet megismertem, már csak azért is, mert édesapám történész. A családi találkozók a mindennapok részévé váltak, és őriztük a tárgyi emlékeket is, amelyeket sikerült megmenteni a kastélyból. Tudatosabban csak később, az egyetemi éveim alatt kezdtem a múlttal foglalkozni, 26 évesen csatlakoztam a Magyar Történelmi Családok Egyesületéhez, ahol hasonló származású és érdeklődésű emberek közegébe kerültem.

Zichy Pál hozzátette, elég nehéz feladat a Zichy család tagjaival a kapcsolattartás, hiszen élnek rokonai Európában, Észak- és Dél-Amerikában, nagyon sok helyén a világnak. De tudja, kötelessége ápolni a hagyományokat, a szellemi örökséget. Édesapjával tavaly létrehozta a Zichy Örökség Alapítványt, így hivatalos formát adtak a tevékenységüknek. Aztán bizonyosan eljön az a nap is, amikor majd elmondja jelenleg három hónapos kisfiának, hogy ő egy Zichy leszármazott.

– Azt szeretném, hogy édes teher legyen ez neki, ne pedig ürügy arra, hogy érdemtelenül különbnek tartsa magát bárkinél – jelentette ki a büszke édesapa.

Zichy Gézának már gyermekkorában, Seregélyesen szenvedélyévé vált a vadászat. Egy alkalommal, amikor leugrott a bakról és a kocsi hátsó ülésén lévő, csőre töltött sörétes puskája után nyúlt, a fegyver elsült és szétroncsolta a jobb felkarját. Csak egy tapasztalt katonatiszt barátjának lélekjelenléte mentette meg attól, hogy a helyszínen elvérezzen. Felépülését és karjának elvesztését felidézve Zichy később egy helyütt ezt írta: „Gyáva gyermek voltam, akarat nélkül, és néhány hónap alatt a szerencsétlenség energikus, bátor fiúvá formált." Gróf Zichy Géza puszta akaraterejével és életkedvével tökéletesítette zongoratudását egy saját maga által kidolgozott technikával. A drámaíró, színműíró, zeneszerző, félkarú zongoraművész a kiegyezés utáni magyar komolyzenei élet egyik legtehetségesebb, legkülönlegesebb és mégis méltatlanul elfeledett képviselője volt. Elveszítette fél karját, de kitartásának és tehetségének köszönhetően bal kézzel virtuóz módon megtanult zongorázni és hosszú időn keresztül atyai jóbarátjával, Liszt Ferenccel együtt koncertezett Európa nagyvárosaiban. Mindezek mellett saját zongoraműveket, operákat és verseket írt. Az első világháború négy évében szinte állandóan úton volt, hogy a hadikórházakban saját példáját keresztül mutassa meg az amputált sebesülteknek, miként térhetnek vissza az önálló életbe, hogyan szerezhetik vissza önbecsülésüket – hívta fel a figyelmet Sajtos József. – Számukra írta „A félkezű ember” című könyvét, amely képekkel mutatta be, hogy a mindennapokban miként lehet fél kézzel élni. Zichy Géza egészen 1875-től 1918-ig, 43 éven keresztül volt a Nemzeti Zenede elnöke, 1891 és 1894 között az állami színházak – a Nemzeti Színház, valamint a Magyar Királyi Operaház – intendánsa. Huszonegy éven át, 1895-től 1916-ig a Magyar Királyi Operaház zeneszerző-vendégkarnagyaként tevékenykedett. Tiszteletbeli tagjává választotta a Petőfi Társaság, a Kisfaludy Társaság, a Magyar Tudományos Akadémia.