Az ünnepi eseményen a város polgármestere, egyik alpolgármestere, országgyűlési és önkormányzati képviselők, valamint a társulathoz korábban kötődött tagok, alkotótársak is jelen voltak. Cser-Palkovics András személyes történettel köszöntötte az idei díjazott társulatot. Elmesélte, hogy a Szabad Színház Városház téri, az 1956-os forradalom eseményeit megidéző műsorát követően egy idős házaspár szólította le őt az utcán október 23-án. Mindamellett, hogy persze dicsérték és méltatták a társulatot, kissé szemrehányóan megkérdezték tőle:

Polgármester úr! Mikor kap végre a Szabad Színház egy városi kitüntetést?

– A válasz a kérdésükre a mai napon megszületett, amikor ezt a kitüntetést a város közössége és kulturális életünk nevében átadhatjuk mindenkinek, aki kötődött, kötődik vagy majd kötődni fog a Szabad Színházhoz. – fűzte hozzá Székesfehérvár polgármestere.

Nagy Judit, a társulat vezetője vette át a város színházi elismerését a polgármestertől.

Fotó: Kecskés Zoltán

– Végtelenül boldogok vagyunk, hogy idén egyhangú szavazással nekünk ítélte a város a Pro Theatro-díjat, ami a város lakóinak és az önkormányzatnak is méltó elismerése a társulat irányába – mondta örömmel a hangjában a Szabad Színház társulatának vezetője az elismerés átvételekor. Nagy Judit kulcsfontosságúnak nevezte a „Pro Theatro-díjat", mert mint fogalmazott,

mindez egy újabb, nagy mérföldkő az életünkben, a több mint hat évtized alatt egy újabb szép kitüntetés. Köszönjük mindenkinek, aki érdemesnek tartott minket erre a díjra!

Ahogy a méltatásukban is elhangzott, a Szabad Színház 1958-tól, azaz immár 66 éve segíti irodalmi, zenei, színházi, nevelési, identitásfejlesztő, térségi, hagyományőrző, közösségépítő programokkal Székesfehérvárt és térségét abban, hogy lakói valóban magas kultúrát kedvelő, összetartó közösségekké váljanak. A laudációban elhangzott az is, hogy hozzájuk köthető egyebek mellett a Történelmi kavalkádból kinövő Koronázási Ünnepi Játékok, a város történetét megidéző Élőképes Krónika, a helyi népi hagyományokra építő Fehérvári Farsangfarki Felvonás, az ókori interpretációs játékok Gorsiumban, vagy éppen a Petőfi vándorszínész múltjának kultuszát ápoló Pönögei Kis Pál Vándorszínjátszó Fesztivál is.