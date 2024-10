Október 28-án hétfőn, 18 órakor ismét kinyílt a Nyitrai Úti Közösségi Ház kapuja, hogy az érdeklődők ismét fültanúi lehessenek egy családias hangulatú, kellemes beszélgetésnek. A Fecsegő, avagy, arcok, harcok, emberek, életutak beszélgetőest sorozat ezen állomásán Silye Sándor újságíró beszélgetett Dobri Dániellel, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar kortárszenei művészeti vezetőjével.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Dobri Dániel zeneszerző Zalaegerszegen született 1991-ben és 2009 óta több, mint 60 színpadi mű zenéjét szerezte, és számos koncertdarabját bemutatták Magyarországon és Európa számos országában. Kompozícióit műsorára tűzte a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, az Óbudai Danubia zenekar, a Budafoki Dohnányi Zenekar, az Ateneo Musica Basilicata zenekara, és természetesen, ami a számunkra a legfontosabb, a székesfehérvári Alba Regia Szimfonikus Zenekar is, melynek művészeti vezetője.

A Fecsegő keretében Dobri Dánielt több dologról is faggatta Sillye Sándor, köztük arról is, hogy a fehérvári szimfonikusok művészeti vezetője a Zeneművészeti Egyetem tanára lesz, de az est fő témája az az elismerés volt, amit a közelmúltban vett át a zeneszerző az Egyesült Államokban.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

– Egy kifejezetten kortárs zeneszerzőknek meghirdetett alkotói versenyen, ahol a világ számos országából érkező 170 versenyzője között átvehette az első helyezettnek járó díjat. az első díjat vehette át a kortárs zeneszerzők között meghirdetett alkotó verseny végén. –tudtuk meg Sillye Sándortól.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A „Halmazállapot-változások” (States of Matter) című műve bekerült az öt legjobbnak választott zenemű közé az Art Music Society zeneszerzőversenyén.

A Fecsegőben, ahogy lenni szokott, az irányított beszélgetést követően is folytatódik a program és persze a beszélgetés is, hiszen ilyenkor bárki más is kérdezhet a vendégtől.