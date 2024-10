Szabadbattyán: Kula – gótikus lakótorony (május 1. – október 31.). Előzetes bejelentkezés alapján látogatható: kedd: 10–14, csütörtök: 14–18, szombat: 10– 14 óra. Időpont-egyeztetés a (06-22) 363 316-as telefonszámon lehetséges (Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár, Árpád u. 10.). (Szent István Király Múzeum.)

Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum, kiállítóhelyek, állandó kiállítások. Fekete Sas Patika Múzeum (kedd–vasárnap: 10–18 óra). Hetedhét Játékmúzeum. Moskovszky-gyűjtemény. Réber-gyűjtemény (kedd–vasárnap: 10–18 óra). Nemzeti Emlékhely – Középkori Romkert. A királyi bazilika jelentősége. A prépostsági templom története. Osszárium (hétfő–vasárnap: 9–17 óra). Palotavárosi Skanzen. Csikós Danica háza. Palotavárosi mesterségek. A Dittrich kalaposműhely. Bejelentkezés alapján látogatható keddtől vasárnapig, 10 és 18 óra között. Telefonszám: 06-70-661-9982. Pelikán Galéria. Az épület története. A Székesfehérvári Művészek Társasága (kedd–péntek: 10–18 óra). Új Magyar Képtár. Bejelentkezés alapján látogatható keddtől vasárnapig, 10 és 18 óra között (06-70-661-9982). Országzászló tér. A céhek világa. A székesfehérvári vastuskó. Tárgyalkotó pásztorok és parasztok. A népművészet mai folytatói. A bodajki búcsújárás. A mohai tikverőzés. A húsvéti sibálás. Karácsonyi szobabelső. Szoborpark. Látványtár. Nyitás: szeptember 13., 17 óra (kedd–vasárnap: 10–18 óra). Rendház. Állandó régészeti kiállítás és kőtár (kedd–vasárnap: 10–18 óra). Városi Képtár – Deák-gyűjtemény. Mentett értékek 2.0. Deák Dénes gyűjteménye.

Székesfehérvár: Október 18., péntek 16–17 óra: Múzeumok őszi fesztiválja. Raktárles – tárlatvezetés a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban (Várkörút 32.). A Solium Regni – Az ország trónusa című kiállítás elsőként mutatja be a közönségnek a koronázások és királyi temetkezések helyszínéül szolgáló Szűz Mária prépostsági templom középkori emlékeit, melyek kutatása napjainkban is folyik. Ebbe a kutatásba nyerhetnek betekintést az érdeklődők, megismerhetik a kövek történetét, az előkerüléstől a kiállításig, a kőemlékek azonosításának és tudományos feldolgozásának folyamatát. A tárlatvezetés során azok a kőemlékek is megtekinthetők, melyek a nagyközönség számára jelenleg még nem láthatók. A belépés díjtalan. A programon való részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezni a [email protected] email címen van lehetőség. (Szent István Király Múzeum.)