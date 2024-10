A koncert egy valódi ritkasággal, a bécsi klasszika kismestereinek sorába tartozó cseh komponista, Johann Babtist Vanhal virtuóz Nagybőgőversenyével indult György Attila előadásában. De vajon hogyan merül fel Bujtor István neve egy szimfonikus zenekar koncertje kapcsán? Hát úgy, hogy Bujtor Balázs, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar koncertmestere Dinyés Dániel zeneszerzőt kérte fel annak idején, hogy édesapja, Bujtor István emlékére komponáljon egy művet.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Dobszay Péter Junior Prima-díjas karmester dirigálta Somorjai-sorozat első koncertjén az említett darabot is hallhatta a közönség, mely során bizonyára sokak felidézték a szívüknek oly kedves színészt, és filmjeit. Kovács Gergely kürtművész Strauss 1. kürtversenyét játszotta, amely 25 évvel ezelőtt diplomadarabja is volt. Dávid József klarinétművész pedig Mozart A-dúr klarinétversenyét játszotta. A darab különlegessége, hogy a mester más hangszerre írta, mint amin játszani szokták, mégpedig basset klarinet-re. Ezért is van az, hogy szinte mindenki másképp játssza, a darab viszont minden művész szívéhez közel áll.