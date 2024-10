Emlékezzünk! 1 órája

A vértanúk emlékezete a Tolnaiban

Korhű ruhát öltött a hagyományőrző nagymester Székesfehérváron, így lépett be a minap a VMK Tolnai utcai tagkönyvtárába. Látogatása örömmel és könnycseppel is párosult: egy kis emléksarkot rendezett be az október 6-a felé közeledve az aradi vértanúknak tiszteletére.

Kecskés Zoltán Kecskés Zoltán

Családi örökség az elhivatottsága Bencze Tamásnak. Fotó: Fehér Gábor / Archív

Bencze Tamás az I. András Király Lovagrend nagymestere autentikus ruhában érkezett a könyvek birodalmába, korhű fegyvereket hozott és saját gyűjteményéből képeket az aradi vértanúkról, akik példát mutattak hősiességből, bátorságból, kitartásból és hűségből is. Bencze Tamás: A mi feladatunk az, hogy őrizzük és ápoljuk október 6-a emlékét, üzenetét pedig soha ne feledjük

Fotó: a könyvtár A célom az, hogy az érdeklődőknek, olvasóknak adjunk egy kis betekintést az október 6-i nemzeti gyásznapról. Fontos, hogy az ifjú korosztály is megismerje a hősök életét és a múlt történéseit és megtanulja tisztelni azokat, akik életüket adták a szabadságért. A mi feladatunk az, hogy őrizzük és ápoljuk október 6-a emlékét, üzenetét pedig soha ne feledjük. – mondta a hagyományőrző nagymester, miközben a kiállítását rendezte. Kalincsákné Molnár Zsuzsanna a könyvtár vezetője elismerően beszélt Bencze Tamás hagyományőrző munkájáról: – Évek óta nagyon jó a kapcsolat a nagymesterrel. Több történelmi jellegű programnál is segített nekünk a megvalósításban, például, 2022-ben Aranybulla Emlékévben több csoportot is fogadtunk, Tamás pedig mesélt és bemutatta az Aranybulla keletkezését. 2023-ban a Petőfi- Emlékév kapcsán is számíthattunk a tudására, tapasztalatára. Köszönjük neki, hogy ismét megtisztelt minket – mondta a FEOL-nak. Egy korábbi cikkünkben pedig a lakásán fogadta stábunkat, ahol mesélt erről a szűnni nem akaró elhivatottságáról is!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!