Tóth Éva helyi lokálpatriótaként évek óta a város kultúrájáért él és dolgozik. Ez tölti ki idejét, hogy a könyvtár egy olyan találkozási pont lehessen, ahol az emberek ismerkedhetnek és beszélgethetnek. Az interjúnkban arra is kíváncsiak voltunk, hogy vajon neki mit jelent ez az 50-es szám és melyik a személyes kedvence a könyvtári életből.

Kezdjük az elején: Mit jelent Önnek ez a város, mióta is él itt Újvárosban és vezetője az intézménynek?

– Dunaújváros a szülőhelyem. Az a város, ahová diákként a szüleim Somogyból, illetve a Sárrétről ideérkeztek, hogy tanuljanak, várost építsenek, családot alapítsanak, letelepedjenek. Az ő elköteleződésük később az enyém is lett. Ha el is mentem valaha, mindig visszavágytam. Szombathelyen jártam főiskolára, és ahogy végeztem, visszatértem. Rácalmáson telepedtem le és a dunaújvárosi Munkásművelődési Központ Könyvtárában – ma József Attila Könyvtár – kezdetem el dolgozni. 37 éve tevékenykedem az intézményben, kezdetben tájékoztató könyvtárosként, 2010-től olvasószolgálati csoportvezetőként, 2016-tól igazgatóként. Mindig is kétlakinak éreztem magam. Rácalmáson lakom, Dunaújvárosban élek, dolgozom.

A könyvtár egy olyan találkozási pont lett, ahol az emberek ismerkedhetnek, beszélgethetnek.

Fotó: Könyvtár

Ötven év, szokták mondani, még gombócból is sok! Hogyan lehetne leírni ezt a félszázadot: Mit jelent ez a könyvtárnak és Önnek is?

– Az 1974-es indulás óta a rengeteg minden történt az intézmény életében. Dunaújváros környezetében, fenntartásban, a kultúra és a könyvtárak világában megjelent változások folyamatosan alakították az arculatot, szolgáltatásokat. Ha nagy léptékben nézzük, akkor a 70-es évek kezdeti lendületét, a 80-as évek gyarapodását - ami több könyvet, több olvasót eredményezett -, a rendszerváltás után, a 90-es években a könyvtári ellátás átalakulása követte: fiókkönyvtárak szűntek meg, az intézmény közművelődési és könyvtári funkciója szétvált, a Munkás Művelődési Központból kivált, megkezdte önálló működését a József Attila Könyvtár. Közben a számítógépek, az ezredfordulótól pedig az internet rohamos térhódítása nyomán a könyvtárak helyzete gyökeresen megváltozott. Az általánosan zajló információs-technikai forradalom és a helyi társadalmi igények alakulásának függvényében alakult át a bibliotéka: ma szélesre tárt kapukkal új szemléletek, a virtuális tér, a helyi társadalom és annak minden szegmense felé egyaránt nyitottan, aktív szerepvállalással vesz részt a helyi kulturális életben.