Egy újabb lehetőség nyílt táncolni vágyó fiatalok számára Perkátán, a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában, ahol a hétfői napra tervezett edzéseken és táncórákon, egy kimondottan látványos és fantasztikus hangulatú tánccal, mégpedig az akrobatikus rock and roll-al ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Az oktatás felesősei a 2013-ban alakult a sportegyesületet, a B-Cool Dance Team SE csodálatos táncosai Mészáros Gábor és Lengyel Bonita lesznek majd, míg az edző pedig Veres Andrea. Elmondásuk szerint: – A tehetséggondozásra nagy hangsúlyt fektetünk folyamatosan a kezdetektől. Óvodásoktól felnőttekig tanítjuk a rokit és más tánc stílusokba is betekintést nyerhetnek a nálunk táncolók. –

Mészáros Gábor és Lengyel Bonita

Fotó: a tánccsoporttól

Gábor és Bonita többek között kétszeres Magyar Bajnokok, Magyar Köztársasági Kupa győztes táncosok, illetve 2016-2021 között Magyarország legjobb táncosai voltak, az akrobatikus rock and roll legmagasabb csúcsán, a Main Class Free Style kategóriában. Rengeteget tanultak az évek alatt külföldi edzőiktől, az ötszörös világbajnok párostól Iván Youdin és Olga Sbitneva-tól, de természetesen Nagy Gergely magyar edzőjük is mellettük volt. Rengeteg tanulás és munka után , nagy szorgalommal jutottak el a csúcsra, és ezt szeretnék továbbadni a következő generáció tehetségeinek. Ahogy mondják: - Célunk minél több sportolónak megadni mind azt a jó érzést, amit tud nyújtani ez a sport. Ahogy telnek az évek haladunk mi is a változásokkal, így hip hop, show tánc, modern tánc, fashion stílusú koreókat is írunk a gyerekeknek és tanítunk is. Ezért a szabadidősport belépett a tevékenységi körünkbe. Bízunk benn, hogy Perkátán is többen megtalálják nálunk a helyüket. Amennyiben több korosztály jelentkezne, úgy meg fogjuk oldani, hogy mindenki a saját stílusában saját korosztályában tölthesse velünk az órákat. -