A magyar dráma napja alkalmából színházi előadást láthantak és hallhatnak az érdeklődők a kincsesbányai művelődési házban. A szeptember 22-án, vasárnap, délután 3 órakor kezdődő színpadi produkció címe HEPP-zűrzavaros románc két részben. Az előadók közössége, a Felvonási Tünetek Színjátszó Műhely az alábbi gondolatokat osztotta meg a művel kapcsolatban

„A hepp szó, főnév, amely személyes hóbortot, rögeszmét, érzékeny témát jelent, ami észszerűtlen reakciót vált ki. Mi a hepped? Mindenkinek van valami alapvető az életében, ami kíséri, nem ereszti, meghatározza cselekedeteit. Lehet az egy ember, egy gyermekkori esemény, egy szerelem, egy gondolat, bármi, amelytől nem tud, vagy nem akar szabadulni. A darab főhősének, Orbánnénak szintén heppje van – az utolsó leheletéig kitart és küzd a szerelméért. Természetesen a többi szereplőt is meghatározzák a mániák, legyen az kényszeres evés, gyógyszerszedés, nyelvtanulás, munkamánia, vagy éppen a kapcsolatfüggőség. A kérdés, hogy hogyan tudunk ezekkel a mindennapjainkban megbirkózni, elfogadtatni magunkat? Hogyan küzdünk, vagy éppen maradunk háttérben a vágyainkkal, az elképzeléseinkkel? Mennyire engedjük be a környezet, a kritika hatásait? Kinek kell megfelelni? Mennyit kell odaadni magunkból? Vállajuk – e önmagunkat, cselekedeteinket, gondolatainkat, mondandónkat, dacolva azzal is, hogy letörölnek, kitiltanak, megaláznak? Mikor mondhatjuk azt, hogy „Így volt szép”?”

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresik a színpadon választ, ahogy talán sokan a nézőtéren is, és talán az is megtörténhet, hogy beletemetkezve az Örkény István Macskajáték című művének felhasználásával készült két részes színdarabba, meg is lesznek azok a válaszok.