A táncpedagógus, már három éves kora óta táncol, így maga is tudja és ismeri a régi mondást, nem lehet elég korán kezdeni! Így a vármegyében több helyszínen, így például Sárosdon is megkezdődik a beiratkozások időszaka, és hívogatják a táncolni vágyó fiatalokat négy éves kortól 14-éves korig bezárólag. A táncegyesület egyébként kislángi székhelyű, ahol a táncoktatás már 23 éves múltra tekint vissza. A jelentkezéseket követően kezdődik meg a közös munka, ahol a balett és a modern tánc lépéseivel is megismerkedhetnek a fiatal tanoncok, illetve teljesítmény, szorgalom és akarat eredményekén később fellépési és bemutatkozási lehetőséget kapnak az egyesület soraiban.