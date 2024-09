Kalincsákné Molnár Zsuzsanna tagkönyvtárvezető a FEOL-nak elmondta, Sárosi István időszaki kiállítása és Békési Erika iró könyvbemutatója is a természetközeliséget mutatja be:

– A képeslapokon a világ minden tájáról lehet látni különleges, egzotikus állatokat. A Mama köténye című könyv pedig bemutatja az ember és a természet különleges összhangját: a kislány a faluban, ahol nagyszülei élnek, megismerkedik a növények és állatok világával, megtanulja, hogyan gondoskodjon és óvja őket – mondta a VMK Tolnai utcai könyvtárának a vezetője, aki egyebek mellett elárulta azt is, hogy mindkét rendezvény tökéletesen beleillik az Országos Könyvtári Napok idei tematikájába: „A négy elem: a Föld- víz- tűz- levegő. A szlogen: " Jó szóval oktasd, játszani is engedd...". Várunk mindenkit szeretettel alkalmainkra, ahol ezúttal is az olvasás népszerűsítését tűztük ki a zászlónkra. Sárosi István kiállítását október 1-től tekinthetik meg az érdeklődők, míg Békési Erika író közönségdíjas alkotásának bemutatójára október 2-án, 17 órakor kerül sor.