Bicskén, a Vörösmarty utcában különleges fesztivált tartanak szeptember 6-7-8-án a Lajtha-család hajdani tulajdonát képező Scheftsik bőrgyár példásan felújított épületében és udvarán. Sokszor írtunk a nagyszabású vállalkozásról az FMH-ban és a feolon is a kisváros gyöngyszeméről. A nagyterem egyik izgalmas részlete az óriáskút, amely üveglappal lefedve enged bepillantást vizébe, mindig mutatván, mennyi eső esett. Tavasszal szinte csurig volt a kövek kerek ölelésében a több száz éve kiásott kút, most lejjebb kúszott a víz. Ezúttal konkrétan és jelképesen is a múltba pillanthatunk a Lajtha Házban, ha belenézünk, s a tökéletes akusztikában páratlan zenei élményben részesülünk Lajtha László izgalmas zeneművei és a magas szinten muzsikáló előadók által. Egy időben egy helyen - hibátlan minden!

Fotó: CHRIPKO LILI

„Ha ma élne, szupersztár lenne!” - mondta el többször a háromnapos fesztivál előtt és alatt Liber Endre művészeti vezető Lajtha Lászlóról (1892-1962), a Kossuth-díjas zeneszerzőről. A Kodály és Bartók kor- és eszmei társaként élt és alkotó művészt megfejthetetlen módon csaknem elfelejtették, alig emlegették, pedig életműve a két géniuszéval egyenértékű. Életműve tele van csúcsteljesítményekkel, hangsúlyozzák az elhivatott szervezők. Liber Endre különösen szívügyeként kezeli Lajtha életművének megismertetését, mióta csak elindult a gyönyörűséges épületegyüttes újjáteremtése Bicskén a hagyaték feltárásával. A háromnapos programot részletesen ismertették sok médiumban, elolvashatóak nálunk is, a feol.hu-n. A zeneművek mellett pódiumbeszélgetések, előadások hangzottak el mostanáig, s még élményeket tartogat a mai vasárnap.

Fotó: CHRIPKO LILI

Varga Sándortól Lajtha néptáncgyűjtéséről előadás hangzik el öt órától, hat órától Lajtha-feldolgozásokat hallhatnak a Kiss. Gy László trió és a Tükrös zenekar előadásában. Kövek, várak, emberek címmel vetítenek filmet este héttől a kültéri színpadon. Este nyolctól Martin György legendás néptánckutató filmje lesz látható, illetve az Ifjú Szívek Táncszínház előadása. Minden korosztályt várnak, miként eddig is, a felnőttektől a gyerekekig.