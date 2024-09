A Csoóri Sándor Társaság az 1930-2016 között élt, zámolyi születésű, kétszeres Kossuth-díjas és kétszeres József Attila-díjas költő iránti tiszteletből, az életmű őrzése, éltetése, továbbadása céljából alakult. Működésének intézményi hátterét a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház biztosítja, és ez volt a helyszíne az ötödik évet ünneplő műsornak is. Ezen a társaság elnökének, Bakonyi Istvánnak bevezetője után Gróh Gáspár irodalomtörténész mondott köszöntőt, amelyben összefoglalta, mit jelentett annak idején, a rendszerváltozás előtt Csoóri Sándor megjelenése a hazai irodalmi és közéletben, valamint azt is kifejtette, hogyan talált rá a költő, író a népdalokra, és miként emelte be azokat költészetébe.

Az öt év kapcsán Bakonyi István irodalomtörténészt kérdeztem. Úgy fogalmazott: szándékuk nem csupán Csoóri írói munkásságának megőrzése volt, hanem a költőnek a néprajz, a népzene iránti elkötelezettségének megmutatása is. Ezért szerveztek több olyan eseményt, amelyen e műfaj képviselői is jelen voltak – a legutóbbi példa épp az ötéves évfordulót ünneplő est volt a Sebő Együttessel. Hamarosan pedig, szintén a társaság szervezésében érkezik Lovász Irén népdalénekes, akivel szeptember 27-én lesz beszélgetés.

A tevékenységi kör a Csoórit megidéző, vagy az ő szellemiségéhez méltó irodalmi estek rendezéséből, versmondó versenyek, pályázatok szervezéséből és publikációk megjelentetéséből áll. Most éppen esszéíró pályázatot írnak ki. A rendezvények tekintetében igyekeznek nagyobb szabásúakat kínálni a közönségnek, az irodalom mellett pedig megjelenik a zene és akár a tánc is. Az is lényeges, hogy ne csupán a társaság székhelyén, Székesfehérváron, hanem a szülőfaluban, Zámolyon, sőt más környékbeli településeken is megmozgassák a közönséget. Ha pedig Zámolyról van szó, akkor Csoóri mellett mindig megemlékeznek a másik híres szülöttről, Csanádi Imre költőről.

Az események időpontjánál meghatározó a születésnap, vagyis február 3-a: 2025-ben ekkor rendezik az újabb szavalóversenyt. A másik lényeges dátum pedig a társaság megalakulásának évfordulója.