Szeptember 7-én a Lamberg-kastély kisudvara újra megtelik élettel. Dübörgő dobbal, játékos, olykor síró gitárokkal és vérpezsdítő zenékkel érkeznek a móri kötődésű zenekarok. Ez a Monsters of Mór. Egy olyan fesztivál, amely összeköti a helyi tehetségeket és a rock zene szerelmeseit.

Aki részese akar lenni a Móri borvidék rocktörténetének, és elmegy a minifesztre, a a következő zenekarokkal találkozhat: Ártó Szemek, SIDOL, Obey The Sun, Dharma, One More Time és a Seven Miles.