„Az igazság békét teremt” (Iz 32,17) Ez az igeszakasz a mottója és egyben üzenete is a szombaton megnyitott képzőművészeti kiállításoknak. Az Ars Sacra Fesztivál a Szentlélek által a kultúrákban rejtett módon jelen lévő Istent mutatja fel, azoknak, akik még nem bírnák el az egyetemes érvényű kinyilatkoztatást. Az európai kultúra a hitből épült fel, az ingyenes programokkal a kultúra mélyén nyugvó remény jeleit mutatja fel. Fogalmazta meg az Országos Lelkipásztori Intézet.

Spányi Antal köszöntőjében az igazság kereséséről beszélt

Fotó: NAGY NORBERT

A fesztivál keretében Székesfehérváron a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház ad otthont a kiállításnak, ahol a fent említett üzenet témájához igazodva készítettek festményeket és szobrokat a felhívásra pályázó művészek. A kiállítás megnyitója szeptember 21-én 17:00-kor zajlott a Szent István teremben, csodás zenei kíséret mellett. Köszöntőt mondott Spányi Antal megyéspüspök, a kiállítást pedig megnyitotta Smohay András a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója. Az érdeklődőket 2024. szeptember 23-tól október 4-ig várják szeretettel az intézményben, hétfőtől péntekig 8-16 óráig, szombaton pedig 8-12 óráig.

Fotó: NAGY NORBERT

Bárány Terézia festőművész, – a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE) Választmányában a Fejér Vármegyei művészek képviselője, valamint alapítója és alelnöke a Magyar Képzőművészek a Világban Egyesületnek (MKVE) – elmondta, ezzel a két egyesülettel közösen szervezték meg az alkalmat. Spányi Antal köszöntőjében az igazság valódi keresésére és megismerésére hívta fel a figyelmet, illetve a művek szakrális üzenetén keresztül, a béke és az igazság megismerését kívánta a látogatóknak. Smohay András pedig az alkotás folyamatáról és csodájáról beszélt, kiemelve a küzdelmes munkát, amit az alkotások igényelnek. Kiemelte, a békét mindenki saját magában is megélheti, ahogy megmutatták a kiállító művészek is, illetve azt akár ilyen formában is tovább adhatja, hiszen a világbéke valójában bennünk kezdődik.