Lukács László néprajzkutató professzor utolsó könyvbemutatójának és Demeter Zsófia történész, nyugalmazott múzeumigazgató 50 éves múzeumi munkásságának jubileumi ünnepségét beharangozó híre töltötte meg a székesfehérvári Városháza dísztermét hétfőn este. E nagyszerű tudós fehérvári házaspár utolsó közös munkájának lenyomata a "Néprajzi forgácsok a kései szüretből" című kötet, ugyanis a mű megjelenését írója, Lukács László sajnos már nem érhette meg.

- Manapság sokat hallani a kulturális intézmények átszervezéséről, a bérhelyzet állapotáról, a munka nehézségeiről és még sorolhatnám. Ezek a nehézségek nem csak a jelenkor nehézségei, valamilyen formában mindig is megvoltak elődeink életében is. És hogy miért ezzel kezdem? Demeter Zsófia és Lukács László esetében sem volt ez másképp. Mégis azért vagyunk ma itt, hogy őket köszöntsük a múzeumnál töltött 50 éves munkásságuk alkalmából - fogalmazott köszöntőjében Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója, majd hozzátette: - Hogy ez milyen nagy dolog, magunk is láthatjuk, hiszen 10-20-30 évet ledolgozni egy munkahelyen nem hétköznapi a mai világban sem. Ehhez tényleg szeretni kell azt, amivel foglalkozunk. Régebben gyakorta mondtam az érdeklődőknek, hogy milyen szerencsés vagyok, hiszen a munkám a hobbim is egyben. Valami ilyesmit tudok elképzelni az ő esetükben is.

A múzeum igazgatója hangsúlyozta: mind Zsófia, mind 'Laci bácsi' a maga szakterületén megkerülhetetlen egyéniség, akik a publikációk számát tekintve is kimagasló eredményekkel bírnak, ráadásul élmény olvasni az írásaikat. - Ezért legtöbb kiadványukat nem csak a szakmabeliek keresik - bárki számára kedvelt olvasmány lehet - mutatott rá Pokrovenszki.

Fehérvári kötődés

A házaspár igen hamar Székesfehérváron horgonyzott le: Demeter Zsófia Balassagyarmaton, Lukács László Zámolyon született, majd az egyetem befejeztével Székesfehérváron telepedtek le és kezdték meg munkájukat az akkori Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságánál. A hosszú, sok évtizedes közös munka most azonban sajnos a végére ért. A múzeumigazgató így emlékezett meg a "Néprajzi forgácsok a kései szüretből" című, utolsó kötetről: - Ezt a könyvet Zsófia fejezte be, s a végső pillanatokban is próbált - ha lehet így fogalmazni - , Laci bácsi kedvében járni.