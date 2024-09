A vidám társaság a Budai úton, a Kalász, majd a Búza utcákat érintve haladt a házak között, majd következtek azok a köztéri elnevezések, amelyek Pákozd történelmi múltját idézték fel. A Gábor Áron, Bem, Petőfi, Szabadságharcos, Damjanich, Arany János utcák következtek, a felvonulás érintette Csordásékat a Suhogóban, Vargáékat a Pipacsos lakóparkban, Hágen Andreáékat a Szabadságharcos utcában, Szabó Ágneséket az Árpád utcában, Pikó Zoltán alpolgármesteréket az Ingókő és a Ribizli utcák sarkán, majd a Bali és Tián családok portái után a menet visszatért a művelődési házhoz. A szüreti batyubál este kezdődött el, a talpak alá valót Hutvágner Péter biztosította.

– Idén egy kicsit újítottunk – mondta Janicska Judit, az esemény főszervezője.– Amikor a szüreti felvonulás résztvevői visszaértek a művelődési házhoz, egy remek, Horváth Tibor által készített pincepörkölttel vendégeltük meg a felvonulókat, azokat a vendégeinket is, akik a tókörnyék és a távolabbi vidék településeiről érkeztek hozzánk. Közös énekléssel, mulatozással zártuk tehát a menetet, legalább száz adag elfogyott. Büszke vagyok arra, hogy a szüreti felvonulások történetében eddig az idei volt a legnépesebb. Legnagyobb örömünkre a Szabó Ági nevével fémjelzett Pipacsos Néptánccsoport fiataljai, körülbelül negyven-ötven gyermek is csatlakozott a menethez, nagyon komoly tehát az utánpótlás. Több mint százan voltunk, három traktor, két hatalmas lovaskocsi, hintó haladt az utcákon, és mint mindig, ezúttal is lovasok kísértek minket. Az esti bálon pedig kiengedték a fáradt gőzt a vonulók.

A szüreti felvonulás nem a legfontosabb szeptemberi rendezvénye a nagyközségnek, hiszen a legendás ütközethez kapcsolódóan számos program várja a hónap végén a helybélieket és az érdeklődőket. Szeptember 27-én 18 órakor adják majd át a „Pákozdért” díszokleveleket a Pákozdi Napok keretében, a színpadon a Kulturális Egyesület ad műsort. A Magyar Honvédség Székesfehérvári Helyőrségi Zenekarának, Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesületének részvételével 19 órakor az 1848-as emlékműnél fegyveres díszlövés nyitja majd meg az ünnepséget, majd a fáklyás felvonulás után alkalomhoz méltó műsor következik, a megemlékezést koszorúzás, mécsesgyújtás és egy újabb díszlövés zárja. Szeptember 28-án sportnap lesz, 29-án pedig a hAngelika Kamarakórus ad koncertet a református templomban.