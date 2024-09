Az egész iskolát érintő programnak –stílusosan- a sárbogárdi Tájház adott otthont. Németh Zoltán, a tájház gondnoka készséggel állt az érkező vendégek rendelkezésünkre mindenben, és még a saját maga által termelt bio tönkölylisztet is felajánlotta a sütéshez. Az alkalom megvalósításához, a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatalból is segítséget nyújtott, akik vállalták a padok, asztalok és székek szállítását.

A teljes program megálmodója és szervezője Horváth Réka volt.

Fotó: Hargitai Kiss Virág

A teljes program megálmodója és szervezője Horváth Réka volt, aki a rendezvény megnyitójának keretében, a diákok és pedagógusok megérkezése után, egy rendkívül érdekes előadást tartott Sárbogárd város történetéről, a régi jeles napokról, és az ősi tönkölylisztről ami sárbogárdi oltalom alatt áll. Az igazi készülődés azonban már délelőtt elkezdődött, hiszen az SZMK hölgy tagjai, illetve Horváthné Tojzán Ica néni kelesztették és bedagasztották a kalácsnak és csigának való tésztát, ami a rendezvény ideje alatt duruzsoló kemencében sült meg, a gyerekek és felnőttek nagy örömére, hiszen igazán finomra sikerült.

"Csigák" a kemencében!

Fotó: Hargitai Kiss Virág

Az iskola DÖK-ös diákjai is segédkeztek a rendezvény lebonyolítása során. Németh János, a SZMK elnöke folyamatosan biztosította a fogyóban lévő, vagy éppen hiányzó eszközöket, ásványvizet. A rendezvényen a tanulók számos izgalmas és hagyományokat felelevenítő és bemutató egyéb foglalkozásokon is részt vehettek. Így például a népi hangszerekről hallhattak egy érdekes előadást Viasz Zoltán népi hangszerkészítőtől, majd készíthettek maguknak is saját dudát. A tájház alapos megismerése után pedig, csuhé-babákat készíthettek a diákok Halász Ági néni segítségével.

Fotó: Hargitai Kiss Virág

Elmondható, hogy a nap központi eleme, a következő generáció nevelésében különösen is fontos népi kultúra és a hagyományaink megismerése és annak tisztelete volt. A program legvégén egy népdalcsokrot énekeltek el közösen, ami igazán meghatóra sikerült. Természetesen az iskola vezetése és a szervezők hálásan köszönik mindenkinek a segítséget, a felajánlásokat és egyéb hozzájárulásokat, és azt remélik, jövőre ugyanígy megvalósulhat majd a színvonalas program a töbörzsöki iskolába járó diákok részére.