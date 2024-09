Ahogyan korábban is tervezték, a nap folyamán több kézműves mutatkozott be, emellett néptánc csoportok és népdalkörök szórakoztatták az idelátogatókat. A rendezvényen fellépett az egyesület népdalköre és néptánc csoportjai, de még ottjártunk alkalmával is folyamatosan érkeztek a vendégfellépők is, akik a teljesség igénye nélkül többek között a Hantosi Férfi Dalárda, Pákozdi Népdalkör, Pipacsos Néptánccsoport Pákozdról, Baracsi Vadalmafa Népdalkör, Pusztaszabolcsi Harmónia Énekkar, Nagylóki Népdalkör és Bakakórus, Koncz Ferenc, Ti banda, Kunszentmiklós Szappanos Lukács Népdalkör, Pincehegyi Cimborák Györköny Dalárba, Dégi Néptánccsoport tagjai voltak.

A gyerekek is élvezték a hangulatos eseményt

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A 13. alkalommal megrendezett alkalom szervezője idén is, a tradíciókhoz hűségesen a Sárosdi Kézműves Egyesület volt, akik évről évre azon munkálkodnak, hogy összehozzák a népi hagyományok és a kézműves mesterségek kedvelőit. Éppen ezért nem adták fel, és a tervezett időponthoz képest egy héttel később, újra egy egész napos rendezvénnyel készültek, mely során a különlegesebbnél különlegesebb kézműves termékek vásárlása mellett bárki, aki úgy érezte tudja vagy éppen szívesen megtanulná vagy egyszerűen csak kedvet kapott hozzá, alkothatott is a mesterek standjánál.

Bárki, aki úgy érezte, alkothatott is a mesterek standjánál.

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Ahogyan azt korábban már megírtuk, és Takács Istvánné, a közösség vezetője is hangsúlyozta, az egyesület és az esemény fő célja a hagyományok őrzése és fenntartása, éppen ezért nagyon fontosnak tartja, hogy egy ilyen tematikus rendezvény keretén belül találkozhassanak, élményt és tudást adjanak át egymásnak azok az emberek, akik szeretik a kézművességet, a kézműves hagyományokat, a népzenét és a hozzá tartozó néptáncot.

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Végig nézve a lelkes résztvevőkön, a szorgalmas és segítőkész szervezőkön, az érdeklődő vendégeken, a minőségi és magas színvonalú portékákon és produkciókon, elmondható, hogy a 13. alkalommal megrendezett találkozón újra sikerült a már-már missziós feladat és küldetés, megőrizni és továbbadni a kézműves hagyományt, népi értékeinket és kultúránkat.