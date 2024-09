Néhány napja, a nyári időszakot követően, megkezdődtek Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport tánccsoportjaiban a nyári szünet utáni próbák. Jó hír, hogy a közösségi oldalukon arról számoltak be, hogy rengeteg új táncossal bővültek. Természetesen továbbra is hívogatják a táncolni vágyó érdeklődőket, a teljesen ingyenes tánctanfolyamaikra, ahol egy összetartó családias közösséggel találkozhatnak a jelentkezők. És hogy mennyire aktív a kis csoport, mi sem bizonyítja jobban, hogy a hétvégén már színpadra is léptek a táncosok, no persze még nem a kezdők, de talán számukra is nagy lecke volt a zord időjárási körülmények közötti helytállás megtapasztalása

Ha esik, ha fúj, mi akkor is fellépünk!

Fotó: a tánccsoport

Ahogy a közösség online felületén olvashattuk: Ha esik, ha fúj, mi akkor is fellépünk! Bár az időjárás nem volt kedvező, de a rendezők sokat segítettek a fedett színpaddal. Köszönjük a Rácalmási Tökfesztiválnak a meghívást, és hogy színesíthettük mi is a rengeteg programot.