Az Alba Regia Szimfonikus zenekar pénteki társulati ülését Ruff Tamás, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatója nyiotta meg, aki elmondta, hogy a zenekar életében először osztják ki Az év zenekari művésze, valamint Az év operatív dolgozója díjakat. Az év zenekari művésze díjat a 2023/2024-es évadban Tóth Sára Rebeka kapta, míg Az év operatív dolgozója díjat Kozáriné Szabó Szilvia vehette át, mert a kiváló színpadi munka és művészet nem lenne megvalósítható az operatív támogatás, háttérmunka nélkül – fogalmazott Ruff Tamás.

Az eseményen jelen volt Lehrner Zsolt alpolgármester is, aki megköszönte a város vezetése és közönsége nevében a zenekar tavalyi és nyári munkáját, s elmondta, hogy az augusztus 20-án, a vihar miatt lemondott Hunyadi László opera koncertszerű előadásának székesfehérvári bemutatója jövő év augusztus 20-án lesz. Addig azonban még idén elindulnak az ARSO székház szigetelési munkálatai, valamint sor kerül a kamaraterem felújítására is – jelentette be az alpolgármester.

Az zenekar következő évadának művészeti programját Dobszay Péter, az ARSO művészeti vezetője és Dobri Dániel, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar kortárs művészeti vezetője ismertette, amelyből kiderült, hogy idén is folytatódik a Kérdezd a zeneszerzőt! sorozat, valamint 25 magyar zeneszerzőt hívtak meg, hogy bemutassák műveiket. – Négy koncertre kerül majd sor, hét ősbemutatóval, a folytatás pedig a Zeneakadémia nagytermében lesz jövő tavasszal. A legfiatalabbakat képviselő Oláh Patriktól kezdve a hetvenes éveiben járó Madarász Ivánig sokféle zeneszerzővel találkozhat majd a közönség. A kortárs zeneszerzők és művek mellett továbbra is a repertoár részei lesznek a régebbi korok, irányzatok is. A halottak napi hangversenyen például Niccolo Jomelli, barokk zeneszerző Requiem művét hallhatja majd a közönség. Újdonság, hogy a karácsonyi koncertek idén a Budai úti református templomban lesznek. Továbbá sor kerül a Somorjai Ferenc- és a Farkas Ferenc-sorozat négy-négy koncertjére is.

A részletes program elérhető az ARSO honlapján, a programfüzet az ARSO jegyirodájában, a Fő utca 6. szám alatt kérhető.