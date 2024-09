Az est női előadója Agárdi Szilvia lesz, aki születése óta látássérült, ám büszkén viseli az ezzel járó kihívásokat. Nyolc éves korától népdalversenyeken indult, melyek közül sokat meg is nyert. 2013-ban a The Voice – Magyarország hangja tehetségkutató műsor döntőse lett, ezt követően Pál Dénessel duettet énekelve indultak a A Dal 2013 című műsorban, a Szíveddel láss című dallal, mellyel a verseny döntőjéig jutottak el. Később, 2015-ben, Krakkóban a Nemzetközi dalfesztiválon elhozta az első helyezést az It Is Love című dalával, majd 2016-ban ismét bejutott A Dal című műsorba. 2023. február 4-én Kovács Kati Úgy szeretném meghálálni című dalával megnyerte a Csináljuk a fesztivált! című zenés show-műsor nyolcadik évadát.

Duett programmal is készülnek az előadásra

Fotó: Facebook

A tervezett zenei alkalom másik fellépője László Attila a székelyföldi Kézdivásárhelyen született. Már kiskorában érdeklődött a zene iránt, ezért szülei tízéves korától zongorázni taníttatták. Orgonán játszani a helyi templom kántora tanította meg. 2010-ben jelentkezett az akkor első ízben, a kézdivásárhelyi vigadóban megrendezett Erdély Hangja című tehetségkutató versenyre, ahol a 165 induló közül a harmadik fordulóig jutott el, ám a döntőbe nem került be. Néhány hónappal később, 2011 tavaszán benevezett a Csillag születik versenyzői közé, és bár a döntőben a zsűri nem neki adta a legtöbb pontot, a közönség szavazatainak köszönhetően, mégis ő nyerte meg a versenyt.