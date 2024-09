Örökhagyás révén került Haraszti Pálné birtokába az a fa ékszerdoboz, melyen már a faragás is arról tanúskodik, hogy különleges emlékről van szó: a Laurámnak felirat alatt Pest és az 1850-es dátum olvasható.

Fotó: Vörösmarty Emlékház

Az öröklő tudomása szerint a bársonnyal bélelt fa ékszerdobozt Vörösmarty Mihály készítette feleségének, Csajághy Laurának. Ezért is gondolta úgy a tulajdonos, hogy e becses emléktárgyat a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítványon keresztül a Vörösmarty Emlékháznak adományozza.

Fotó: Vörösmarty Emlékház

Rodics Eszter, a Népfőiskola elnök asszonya a feol.hu-nak elmondta:

- Nagy öröm számunkra ez az ajándék, hiszen a legtöbb Vörösmarty családhoz kapcsolódó tárgyat a Magyar Tudományos Akadémia és a Petőfi Irodalmi Múzeum tárolja. Éppen ezért, látogatóink számára is nagy érték lesz ez az ékszerdoboz, mert Vörösmarty Mihályhoz közvetlenül köthető, ritka tárgy kerül a kiállításba. Jövő héttől már látható is lesz – fogalmazott az elnök asszony s hozzátette: a Vörösmarty Emlékház történelmi emlékhelyen hamarosan indulhatnak az emlékezetpedagógiai programok, melynek apropóján rengeteg fiatal érkezik az Emlékházba. – Az ékszerdobozt pedig már ebbe a programba is beépítettük, így az érkező fiatalok elsőként ismerkedhetnek meg vele és történetével.