- Milyen érzésekkel érkezett férje utolsó kötetének bemutatójára? Lukács László nem egészen egy éve távozott közülünk, itt hagyva egy majdnem kész, kötetbe rendezendő munkát, s még mesélték, hogy a halálos ágyán is gondoskodni akart a sorsáról.

- Nagyon nehezen jöttem ide, hiszen még máig fel nem foghatom, ami történt… De nagyon megható volt az ünnepség és nagyon vidámra sikerült a köszöntés is, de azt gondolom, az igazi értéke az volt, hogy Lacinak az utolsó írásai könyvbe rendezve megjelenhettek. Mert azért ötszáz oldalnyi papír önmagában még nem könyv. Én így vettem át, amikor ő elment, s bár addigra szinte mindent elintézett, de úgy, hogy majd ő folytatja is. De sajnos úgy alakult, hogy végül is ez lett az utolsó munkája.

- Így kapott tragikus plusz tartalmi jelentést a könyv címe is, melyet még Lukács László adott meg: "Néprajzi forgácsok a kései szüretből".

- A címe ellen egyébként mindig hadakoztam. Azért hadakoztam, mert a forgács és a kései szüret így is-úgy is értelmezhető, és amíg módomban volt ez ellen küzdeni, addig azt mondtam, hogy ez nem méltó, ezt nem szabad. Végül ennek hatására írta meg ő a bevezetőt, ahol elmagyarázza, hogy miért az a cím, ami. Az volt a fő érvem a cím ellen - borzasztó kimondani is -, hogy úgy hangzik, mint egy végrendelet. És végül az lett.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

- Az eredeti terv az volt, hogy az 50., jubileumi évfordulón együtt ünnepelnek?

- A könyv készen volt már korábban és 2022-ben arról volt szó, hogy kiadásra kerül, de sok minden közbejött. Ekkor a polgármester úr és Laci arról beszélgettek, hogy majd a munkásságunk 50 éves évfordulójára kiadjuk. Egy napon léptünk be ugyanis a múzeumba Lacival – azzal a bizonyos tojáshéjjal együtt -, ennek a megünneplését terveztük közösen, természetesen még viruló egészségben. Mostanra mondhatjuk ugyanis el – most már csak magam -, hogy ez alatt az 50 év alatt sikerült megtanulni a szakmát. Ebben az 50 évben azonban volt egy fontos, döntő körülmény, amely számomra mérföldkőnek számított, s amit az ünnepségen Bányai Balázs történész is kiemelt: amikor a Kodolányi János Főiskolán kezdtem dolgozni, ahol egyetemes történelmet tanítottam. Merthogy a múzeumban a szakmának ennél lényegesen szűkebb szeletét műveltem: magyar helytörténettel foglalkoztam. Kitekintve ebből a kis keretből, nagyon érdekes volt azt nézni, hogy a világ történései hogyan mozdítják meg az egészet, és az egész hogyan hat vissza a kis, helyi eseményekre. Olyan elképesztő összefüggések vannak, amiket törvényszerűen csak sokkal később, tehát a szakma bizonyos birtoklása alapján tud az ember megfogalmazni. Erre csak egy példát hadd hozzak, Fehérvárról: a város történetében óriási dolog volt a város fennállásának ezredik évét ünneplő millenniumi év, 1972. Óriási terveket dédelgetett a város, hogy mik épülnek majd meg. Azok a tervek, amelyeket még '72-re előkészítettek, meg is épültek. De amit '73-ban készítettek elő, már egyáltalán nem. S hogy miért nem? A világtörténelemből vezethető le, hogy az olajválság miatt - olyan evidensen kapcsolódik össze, és látható, hogy szinte heteken belül kihat egy nemzetközi esemény a helytörténetre. Ezért is volt mérföldkő számomra ez a kitekintés. Így jöttem rá, hogy bele kell verni az orrom az egyetemes történelembe, ki kellett nézni Fehérvárról, Fejér megyéből, ki kellett nézni az agráriumból - hiszen én agrártörténész lennék -, ahhoz, hogy bizonyos összefüggéseket felfedezzen az ember.