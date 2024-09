A rendezvény a képregény minden területét egyesítette: vásár, szakmai és szórakoztató programok, játékok, képregényes rögtönzések várták a látogatókat. Sőt, ahogy a szervezők ígérték, még Darth Vader is befutott, aki fénykardjával áldotta meg a rendezvényt.

Mosoly ült ki az arcokra, régi és új kiállítók egyaránt megjelentek.

Fotó: A szervezők

A felhozatal – ahogy arra számítani lehetett – színes és változatos volt, a hangulat nem különben. A fő csapásirány idén is a változatos képregény-kínálat volt, régi és új szereplők egész sora várta a műfaj fanatikusait, sőt az úgynevezett „geek kultúra" teljes szeglete is megjelent a 3D nyomtatott szobrokon, ékszereken, kiegészítőkön át a társasjátékokig. A rendezvényen összefutottunk az esemény szervezőivel, Kovács Krisztina műfordítóval, Kurucz Róbert, a NewCityComics (NCC) szerkesztőjével és Orosz László Comicsmania kiadójával is, akik erről a csodálatos és izgalmas világról és ambícióikról meséltek.

– Gyerekkorunk óta képregényrajongók, gyűjtők vagyunk, felnőtt fejjel pedig belevágtunk a képregény kiadásba is. Évek óta járjuk az országban a képregény fesztiválokat, és gondoltuk, jó ötlet a város környéki rajongóknak is elhozni, illetve bemutatni ezt a világot – mesélik lelkesen hozzátéve, már az első, 2018-as esemény is a vártnál nagyobb érdeklődést keltett és évről évre – kivéve a covid időszak – sikerült ezt a kialakult helyi keménymagot megtartani és bővíteni.

A legendás Kockás képregénymagazin is ott volt a seregszemlén.

Fotó: A szervezők

– Nézz csak körül mennyien vagyunk! – folytatták – A dunaújvárosi fesztivál különlegessége, hogy a budapesti rendezvényekkel ellentétben nem csak a késő szocialista, illetve rendszerváltozás kori képregénykultúrán felnőtt generáció látogatja, hanem sokan gyermekükkel jönnek, családi jelleget adva az eseménynek. A résztvevők között unikumnak számít a Frike kiadó, mely a hazánkban élő Giovanni Gallotta és csapata révén adja ki magyarul a képregények külön válfaját képező olasz fumetti műfaj klasszikusait. Szintén egyedülálló a legendás Kockás képregénymagazin, melynek nem csak a korábbi színes változata lett újraélesztve, hanem egy új fekete-fehér változata is van. Mindemellett lelkes hobby-képregényalkotók is megmutathatják magukat – tették hozzá.