- Megértette velük, hogy a gyermekeknek nem úgy kell írni, hogy lehajoljanak hozzájuk gügyögni, hanem felemelik őket magukhoz, s a legjobbakat kínálják nekik. Az 1889-ben induló gyermeklap minden szempontból nóvum a magyar irodalomban. Rajzai, versei, prózái soha nem látott igényességükkel tűnnek ki. És még mi minden volt abban a csodalapban! Rejtvények, játékok, színdarabok, verses mesék, állatmesék, aranymondások. És volt még valami: a Pósa Lajos írta szerkesztői üzenetek, amelyekből a gyermekolvasók és persze a szülők is egyszerű és komoly intelmeket kaptak az irodalomról, a tanulásról, az olvasásról, a hazaszeretetről, az értékek megbecsüléséről – mesélt egy letűnt kor letűnt, de soha el nem évülő kulturális termékéről Pósa Judit.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Amiért Magyar Örökség-díj járt

Az írások címzettjei között feltűnt például egy szabadkai kisfiú, Kosztolányi Dezső, továbbá egy erdélyi gyermek, Reményik Sándor, akik bíztak Pósa bácsi bátorító, dicsérő szavaiban - mutatott rá az utókor számára is lényeges pontra a Társaság elnöke.

- Ha már csak ezt a ’gyermekalmot’ emelném ki a Pósa életműből, már akkor is köszönettel kell fogadnunk az utókor elismerését, melyet 2014-ben a Magyar Örökség-díjjal jelképesen átadtak Pósa Lajosnak. De hát az élete ennél is sokkal gazdagabb és összetettebb! Balladák, népdalok, a hazaszeretet versei, az izzó Kossuth rajongás és osztrákellenesség, a megverselt édesanyaimádat, a közismert nótaköltészet szövegei, és persze az általa is művelt gyermekköltészet - mert azért ennek a sok ezer darabos életműnek a legértékesebb és legidőtállóbb része az, amelyet a gyermekek számára írt. Amely versekből talán először a magyar gyermekköltészetben tisztán hangzik fel a magyar nyelv varázsa, dallamossága, ritmikája, zenéje, a gyermekeknek oly megragadó játékossága. Mondókai, versikéi, történetei egészen biztosan és kimutathatóan jelen vannak a modern magyar gyermekköltészet megalapozásában, megindításában és gyakorlatában. Akár tudják ezt a későiek, akár nem!