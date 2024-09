Szép számú érdeklődő hallgatta az előadást.

Fotó: Nagy Norbert

Elmesélte azt is, hogy a tanulók zokniban vannak az épületben, ami otthonosságot kölcsönöz, de ehhez mind a padlófűtés, mind a tisztaság adott. Az iskolabútorok is otthonosak, színesek, például némelyik bútordarabok, az ülőkék a falról levehetőek, míg visszatéve dekorációként szolgálnak. Az edukációs lapok minden egyes helyiségben ott vannak, ezzel nevelik a gyerekeket a rendre, hogy tudják, minek, hol a helye. Csodálattal beszélt továbbá az ebédlőről és a menzáról is, ahol minden gyerek magának szed és szintén ismertető tábla segíti az adagokat. Csak minőségi ételeket, italokat tálalnak, amelyek segítik a gyerekek fejlődését és nincs hangoskodás. Érdekességként említette, hogy az a pedagógus, aki a diákokkal eszik 50%-os kedvezményt kap az ebédjének az árából, ezzel is ösztönözve a szorosabb kapcsolatok kialakulását.

A folyosón megelevenedik Finnország: a kihelyezett fotók mellett finn tanárok idézeteit olvashatjuk.

Fotó: Nagy Norbert

Kovácsné Rockenbauer Réka igazgatóhelyettes édesapjával, a Comenius igazgatójával karöltve kiemelte, a finnországi élmények hatására egyrészről elindítanak egy diák- és pedagóguscsere programot, míg a jó gyakorlatokat integrálják a saját intézményükbe is, ezen felül minél inkább – ahogy eddig is –, törekedni fognak az élményalapú oktatásra. Igyekeznek tehát az iskolájukat úgy kialakítani a jövőben, hogy az minél inkább otthonosabb legyen a diákok és a tanárok számára is.