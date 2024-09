Napóleon élete, a film által bemutatott méltatlan részleteknél, sokkal érdekesebb, s mint azt jól tudjuk, a valóság a fikciónál is lebilincselőbb. Napóleon hírnevét elsősorban katonai hódításainak és nagyra törő államférfiúi mivoltának köszönheti, de emellett uralkodása belpolitikai tekintetben is jelentős és máig ható folyamatokat indított el, melyekkel megteremtette és lerakta a modern Franciaország alapjait. Minderről és és arról, hogy milyen is volt az a Napóleon, akin végül eluralkodott a megalománia, és akinek nevéhez legalább annyi kevésbé üdvös cselekedet fűződik, mint amennyi jó, még többet megtudhatnak a Hahner Péterrel készült podcast beszélgetésünkből, amelyben a történész azt is elárulja, hogy van azért olyan film Napóleonról, amelynek megtekintését ő is ajánlja.