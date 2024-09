Székesfehérvár, Cinema City: A hókirálynő és a hercegnő: 13.45. A holló: 19.50. A kegyelem fajtái: 15.15, 19.30. Agymanók 2.: 14.10, 16.00. Alien: Romulus: 15.00, 20.00, 22.30. aMItől félsz: 22.30. Bad Boys – Mindent vagy többet: 22.10. Balhé a Riviérán: 14.00, 18.30. Beetlejuice Beetlejuice: 13.00, 15.15, 17.30, 19.45. Deadpool & Rozsomák: 14.40, 17.20, 20.15, 22.00. Egércsapda: 18.15, 20.30, 22.30. Egy cica 10 élete: 16.15. Fák jú, Chantal: 17.45. Fekete Pont: 18.00. Gru 4.: 13.00, 15.00, 17.00. It Ends With Us – Velünk véget ér: 14.30, 17.15, 20.00. Longlegs – A rém: 22.30. Lottóőrültek: 13.00, 17.30, 20.30. Monte Cristo grófja: 19.00. Szádra ne vedd: 13.30, 15.45, 18.00, 20.15, 22.30. Vészjelzés: 15.40, 22.15.

Dunaújváros, Kultik mozi: A tizedes meg a többiek: 17.45. Beetlejuice Beetlejuice: 18.15. It Ends With Us – Velünk véget ér: 20.00. Szádra ne vedd: 20.15.