Múlt pénteken az 1900-as évek pesti slágereit hozta el a Velencei-tó közönségének Rezsnyák Róbert operaénekes és a Gramofon Band, most pénteken pedig két jazzgitáros-zeneszerző érkezik a Velencei-tavi Galériába. Stefan Varga német jazzgitáros és Eichinger Tibor magyar jazzgitáros ad koncertet augusztus 16-án, 18 órától az előadótérben, akiket a szervezők így mutattak be: a páros első közös albuma 20 évvel ezelőtt jelent meg, ám azóta is rendszeresen koncerteznek együtt – jártak Németországban, Magyarországon s más európai országban is műsorukkal. A zenészek ötödik albumukra készülnek, melyen jazz elemekkel vegyített latin, funk, balkáni zenei elemek kapnak helyet – ahogy a mostani koncertjükön is.