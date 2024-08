Augusztus utolsó előtti hétvégéjén, 24-én, szombaton már reggel hétkor kezdődik a programsorozat a VIII. Kvircedli Fesztiválon. A korai órán a PNN Fúvószenekar tart zenés ébresztőt a lakosságnak. Ezt követően lesz többek között foci, sakk, logikai játék, gyerek ügyességi játék, és csillámtetoválás is. Ezekkel párhuzamosan elindulnak a fesztivál részeként meghirdetett versenyek.

Bár a jelentkezési határidő lejárt, itt az utolsó esély! Ha van érdeklődő, akkor azoknak érdemes még a szervezők valamely elérhetőségén regisztrálni

Az utolsó pillanatok

– A versenyzők bármilyen ételt készíthetnek és az önkormányzat biztosítja a főzéshez szükséges sertéscombot és tűzifát. Fontos tudni, hogy a főzőhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik, és azt is, hogy legalább 25-30 főre kell ételt készíteni. A zsűrizés délben kezdődik, olyan értékelési szempontok szerint, mint például a külső, esztétikai megjelenés, az illat, a szín, az állag, vagy akár az ízek harmóniája és persze az összbenyomás – mondta el Szili Bernadett.

A szervező azt is elárulta, hogy már több csapat is jelezte érkezését, de hozzátette, hogy bár a jelentkezési határidő augusztus 14-én, délben lejárt, de ha még van érdeklődő, akkor azoknak érdemes még a szervezők valamely elérhetőségén regisztrálni.

A főzőversenynél megadott nevezési határidő igaz a sütőversenyre is, ám ott szigorúbbak az elvárások, kezdve azzal, hogy kizárólag gyümölcsös süteménnyel lehet benevezni.

Nagy pillanatok, programokkal fűszerezve

A bitumenes focipályán tartott eseményen dél környékén kezdődik a zsűrizés, de amíg a versenybe nevezett csapatok a nagy pillanatra várnak, ezer dolog történik a többi résztvevővel, hiszen lesz faültetés, faluebéd, és 13:00-kor zenélni kezd a 35 éves jubileumot ünneplő testvérvárosi kapcsolat német tagjának zenekara, a Musikverein Nickelsdorf. A fellépésük adja az alapot a hivatalos ünneprészhez, melynek megnyitóján beszédet mond Csordás Mihály polgármester. Ő adja át a kitüntetéseket, illetve az okleveleket a Legidősebb és a Legifjabb lakó köszöntése során.

Ezt követően magyar és német zenekarok és tánccsoportok váltogatják egymást a színpadon, hogy aztán majd éjfélkor egy hajnalig tartó bál lehessen a SWAB zenekar zenéjével.