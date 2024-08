A magyar nemzet és az állam szempontjából talán a legfontosabb ünnepünk augusztus huszadika. Akár jelent ez valamit nekünk, és személyesen is átérezzük az ünnep üzenetét, így méltósággal ünnepeljük, akár nem, – és csak egy hosszú hétvégés bulikavalkádként tekintünk rá, kirakodóvásárral és búcsúval körítve – tagadhatatlan tény, hogy nemzetünk meghatározó pillanatáról van szó. Persze a dátum kérdésével, nemsokára külön is foglalkozunk majd, igen izgalmas megközelítésből, de most maradjunk egy kicsit az ünnep valóságánál. Egy olyan Európában, és annak közepén, – mondhatnánk a szívében – próbáljuk a keresztény államalapítást ünnepelni, ahol jelenleg éppen ezt az identitást igyekeznek hatalmas erővel szétverni. Abban a furcsa helyzetben vagyunk, hogy a keresztény Európához való csatlakozásunk ünnepét, a kereszténységet lassan minden porcikájában tagadó Európában kell megünnepelni, így ha komolyan vesszük az ünnepet, és nem a kirakodóvásár forgatagában szédülünk el, be kell hogy lássuk, igencsak szomorú a helyzet. Európát jelenleg, különböző érdekek mentén ugyan, de egyértelműen átalakítani készül egy erő, nehéz lenne meghatározni vagy éppen megfogalmazni ezt az erőt röviden, de a szeretett kontinensünkre való pusztító hatását testközelből láthatjuk: migráció, háború, káosz, válság. Nem szeretnék ünneprontó lenni, – hiszen a mi ünnepünk úgy tűnik lassan tényleg csak a mi ünnepünk marad – de Európa vagy újra felfedezi keresztény gyökérzetét és belőle fakadó értékeit, vagy Robert Schuman luxemburgi születésű, német–francia kereszténydemokrata politikus az utóbbi években többször idézett kijelentése válik valóra: „Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz!” A nehéz szívvel megírt mondatok után pedig, jöjjön egy gyűjtés az ünnepre vonatkozó érdekességekből:

Talán kevesen tudják, de!

Szent István augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, ugyanis erre a napra hívta össze Székesfehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot, élete végén ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, majd 1038-ban ezen a napon halt meg. Az ünnep dátumát Szent László király tette át augusztus 20-ára, mert 1083-ban VII. Gergely pápa hozzájárulásával ekkor emeltették oltárra I. István relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami szentté avatásával volt egyenértékű.