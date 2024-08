Itt a kamera félreismerhetetlen kattanása, ott ecsetvonások, ceruzák sercenése a papíron, míg megint máshol videófelvétel készül egy előadásról. Így zajlik az élet augusztus 5. óta a móri művésztelepen.

– A Szent István Király Múzeum szervezésében zajlik a művésztelep, melyre az ország több pontjáról is hívtak alkotókat. Ők többféle műfajban dolgoznak, készülnek ceruzarajzok, valaki fest, többen is fotóznak, és van egy résztvevő, aki pedig performance előadással készült és azt videóval rögzíti. A telep nem nyitott, így a közönség most nem láthatja sem az alkotókat, sem a műveket, annak ellenére, hogy általában szoktunk tartani menet közben nyílt napot, illetve jóval a művésztelep zárását követően kiállítást is szoktunk összeállítani az itt készült művekből, akár Móron is – mondta Mosberger Róbert a Móri Képző- és Iparművészeti Szabadiskola fotó- és grafika csoportjának vezetője.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy kik is érkeztek a művésztelepre, hogy mi állt a meghívások hátterében, mi volt a merítés alapja?

– A meghívásokat úgy szerveztük, hogy a születő produktumok médiuma minél sokszínűbb legyen, merthogy hozzátartozik a művésztelephez az, hogy az itt született munkák közül egyet a múzeum gyűjteményének vezetőjével kiválasztunk, és így az bekerül a Szent István Király Múzeum saját gyűjteményébe. Próbálunk minél komplexebb képet kapni arról, hogy mi is zajlik ma a magyarországi képzőművészeti életben, aktualitásában, frissességében, a felvetett kérdések tematikájában. Van itt olyan, aki Budapestről érkezett, de jöttek Csongrádról és számos más helyről – mondta a szervező, Majsai Réka, a múzeum munkatársa.