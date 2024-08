Tolcsvay Béla Kossuth-díjas énekmondó olyan dalt is énekelt a katonai emlékparkban, amit eddig még soha nem adott elő

Megint sokat utazott, Erdélyben járt. Milyen élményekkel gazdagodott?

– Csodálatosakkal. Először jártam Csíkcsomortánban, a Székelyföldi Varga Sándor Verstáborban, és ha a Jóisten és az egészségem megengedi, jövőre is elmegyek, mert felejthetetlen pillanatokban volt részem. Nagyszerűen fogadták a koncertet, amit ott adtam. Tusványoson is felléptem, fantasztikus volt az esemény, és azt sem felejtem el soha, amikor elmentünk Csíksomlyóba. Beléptem a templomba, és éppen odaértem Mária kegyszobra elé, amikor megszólalt a templom nagyharangja. Erdélyországot én csak akkumulátornak nevezem, annyi feltöltődésben részesít. Például ismét megtapasztaltam, mennyire mások az ottani gyerekek, ahogyan viselkedtek, azt nem lehet elfelejteni. A jövő héten, augusztus 24-én Énlakára megyek, a Misztrál együttes egyik oszlopa, Heinczinger Miklós szervez egy fesztivált, most már hetedik alkalommal tartják meg az eseményt. Oda hívtak, az énlakai templomban a teremtő hangról tartok előadást és énekelek majd.

­­Mit jelent önnek ez a mostani ünnep?

– Világéletemben elsősorban minden évben az aratás időszakát, az új kenyeret. Sosem felejtem el, amikor gyerekkoromban még kaszával arattak, és mentünk az agyagkorsóval, vittük az aratók után a vizet édesanyám szülőfalujában, Fertőszentmiklóson. Az aratás volt nekem az érett világ. Most már azért túlmegy a hőmérséklet azon, amit az emlékeimben békésen őrzök, de úgy látszik, keményen ki kell állni ezt a tüzet is, ami jelenleg van.

Nem gondolja, hogy kiállásra más szempontból is szükségünk van?

– Minden szempontból. Annak ellenére vélem így, hogy alapvetően pacifista ember vagyok, 1946-ban, a második világháború után születtem és egész életemben szó szerint a békítésnek voltam a figurája. Én állandóan ezzel törődök, ahol valami zűr keletkezik, onnan inkább eltávozom. Ott szeretek lenni, ahol az emberek békességben vannak egymással.