Augusztus 11–15. között zajlik Székesfehérváron a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál, melynek részeként térzene, táncház, felvonulás és koncertek között válogathatnak az érdeklődők. A programsorozat része a Királyi Játéktér, amelyen hétfőtől szerdáig különböző országok táncosai lépnek fel. No nem nagyszínpadon, hanem például az Országzászló téren, testközelbe hozva kultúrájukat a székesfehérváriaknak.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Hétfő délután szlovák és spanyol táncosok, zenészek hívtak táncolni kicsiket és nagyokat egyaránt. A kisgyerekek örömmel csatlakoztak a körtáncokhoz, és sajátították el másodpercek alatt a könnyű ritmusokat, melyeket a szlovák és spanyol ajkú táncosoktól tanultak. Bár nem értették egymás nyelvét, szavakra aligha volt szükség: aki nem volt táncos kedvében a nagy melegben, az is jó kedvvel figyelte és hallgatta a muzsikát. Egy édesanya kislányával érkezett a programra, melyet a szokásos délutáni játszóterezés helyett választott. – Úgy gondoltam, hogy jó lehet egy kis változatosság, a Királyi Napok miatt most az egész belváros tele van különféle programokkal, melyek közül nem győzünk válogatni. Megvallom, azt hittem, csak egy előadást fogunk itt látni, de örömmel látom, hogy a gyerekeket is hívják táncolni: kislányom már csatlakozott is hozzájuk – mesélte örömmel egy édesanya.