Spányi Antal megyéspüspök 2020-ban szentelte pappá a ma 32 éves Győri Balázs István káplánt, aki homíliájában egyebek mellett és elsősorban Szent Lőrincről beszélt, az ő életéből merített példákat a hívő zámolyiak előtt.

A zámolyi katolikus templom szentmiséjével zárult az idei programsorozat

Fotó: feol.hu

Szent Lőrinc a katolikus egyház egyik legjobban tisztelt szentjeinek egyike, annak ellenére, hogy életéről, haláláról és tetteiről sajnos elég keveset tud az utókor. A hagyományok úgy tartják, hogy életében II. Sixtus pápa fő diakónusa volt, aki hat társának tevékenységét irányította. Különösen a szegényekről és a betegekről gondoskodott: maga is mosta a nincstelenek lábát, és ereje szerint rendszeresen osztott adományt. A katolikusok hisznek abban, hogy több csodás gyógyítás fűződik a nevéhez, még vakok szeme világát is visszaadta. Amikor a pápát 258. augusztus 6-án elfogták, Lőrincre bízta az egyház kincseit azzal az utasítással, hogy azt ossza szét a szegények között – egyúttal Sixtus megjósolta azt is, hogy három nappal később Lőrinc is mártíromságra jut. Valóban a pápa után három nappal, 258. augusztus 10-én halt vértanúhalált, de már kivégzésének módja sem bizonyos. Egyesek szerint lefejezték, Szent Ambrus mára elveszett források alapján írt beszámolója alapján elevenen megsütötték. Vértanúságának feltételezett helyszínén Nagy Konstantin bazilikát építtetett, és az rövidesen keresett zarándokhellyé vált.