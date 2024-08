Aba-Novák Vilmos műhelyében készült s maga a művész készítette 1938-ban és 1939-ben azt a három festményvázlatot, melyeket augusztus 14-én, szerdán délelőtt mutatott be a székesfehérvári Városháza dísztermében Cser-Palkovics András polgármester és Belényesy Károly közgyűjteményi főtanácsos. Az alkotások a Szent István Mauzóleum, valamint a Városháza falaira tervezett freskók előfutáraiként, festményvázlatnak készültek, a Szent István Emlékévhez kapcsolódóan. A Székesfehérvárhoz témájában is szorosan kapcsolódó munkákat tehát nem véletlenül a Királyi Napok eseménysorozatának részeként mutatta be a város.

Friss szerzemények

Cser-Palkovics András elárulta: a három festményt Székesfehérvár önkormányzata az elmúlt időszakban vásárolta meg, az adás-vétel végére mindegyik alkotás esetében pár héttel ezelőtt került sor, így tehát valóban friss szerzeményekről van szó. A sajtótájékoztatón elhangzott: a két kisebb (fotóinkon a középső és a jobb szélső) festményhez Pákh Imre műgyűjtő közreműködésével jutott a város, a nagyobb (fotóinkon a bal oldali) képet pedig a Kieselbach Galéria segítségével sikerült – aukción kívül - megvásárolni.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Nem volt olcsó

A nagy kép 24 millió forintba, a két kis kép pedig együtt 13,3 millió forintba került – hangzott el, de a főtanácsos hangsúlyozta: a festmények eszmei értéke azonban ennél is sokkal nagyobb: „kifejezhetetlen” - fogalmazott Belényesy Károly.

- A két kisebb alkotás járt már Székesfehérváron, mégpedig a Szent István Emlékévben 2013-ban. Az akkori tulajdonos felajánlotta, hogy két hétig bemutathatjuk a városban, s már akkor is felvetettük, hogy megvásárolnánk. A tulajdonos akkor még nem állt készen az eladásukra, ám most, kicsit több mint tíz évvel később azonban erre végre lehetőségünk adódott – mondta el a polgármester. - A városvezetés célja a város vagyonának gyarapítása, melybe a gyűjteményének gyarapítása is beletartozik. Olyan alkotók munkáival szeretnénk a továbbiakban is növelni a város közgyűjteményét, akik a városhoz valamilyen módon kötődnek és munkáik értéket közvetítenek.